Moschettieri del Re con Pierfrancesco Favino | gli antieroi di Giovanni Veronesi tra

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #MoschettieridelRe con #PierfrancescoFavino, gli antieroi di #GiovanniVeronesi tra commedia e attualità (recensione) http… - _diana87 : RT @OptiMagazine: #MoschettieridelRe con #PierfrancescoFavino, gli antieroi di #GiovanniVeronesi tra commedia e attualità (recensione) http… - _diana87 : Scrivere la recensione canticchiando 'D'Artagnan e i moschettieri del re' di Cristina D'Avena. Moschettieri del Re… - OptiMagazine : #MoschettieridelRe con #PierfrancescoFavino, gli antieroi di #GiovanniVeronesi tra commedia e attualità (recensione… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)C'erano una volta idel Re con, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea. Un cast stellare, tra i volti più noti del panorama italiano, per un film che rilegge, in maniera comica e attuale, il mito del romanzo di Alexander Dumas.C'è un motivo per cui i grandi classici della letteratura internazionale andrebbero presi e riadattati con cautela. Spesso si incorre a una trasposizione sbagliata, non sempre eloquente. Talvolta, se ne fa un uso fin troppo dettagliato che rischia di distorcere il prodotto originale. Idel Re portati in scena dasono i protagonisti di un film - diciamo così - coraggioso, che non troviamo spesso nel cinema nostrano.Basandosi sul romanzo centrale della saga de I, Vent'anni Dopo, il regista di Manuale d'amore riporta in scena i quattro spadaccini, di nuovo al servizio ...