Milan | il flop è totale | pareggio inguardabile a Frosinone | l’esonero Gattuso va

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

Crisi Milan - Gattuso in bilico ma mercato flop : La panchina di Gattuso torna a traballare e, per il pronto riscatto o il tracollo definitivo, saranno decisive le ultime due sfide del 2018, contro Frosinone e Spal. Ma se per la sostituzione del ...

Milan - Gattuso e Higuain sotto esame : il flop in Europa League costa caro : La caduta europea ha prodotto un rumore pesante per tre motivi: il girone era alla portata, il Milan che abbandona le coppe ai gironi è qualcosa che mortifica la storia europea rossonera e, in ottica ...

Paradosso rossonero - Gattuso fallisce ma si tiene il Milan : i motivi del flop e del mancato esonero : Gennaro Gattuso è riuscito a salvare la panchina nonostante il flop del suo Milan in terra greca, un’eliminazione dall’Europa League a dir poco cocente per i rossoneri Gennaro Gattuso è finito nel mirino delle critiche dopo l’uscita di scena del Milan dall’Europa League in modo alquanto disastroso. Ieri sera ad Atene i rossoneri avevano due risultati su tre contro un Olympiacos a dir poco modesto, anzi, avrebbero ...

Serie A - un anno dopo : bene il Milan - l'Inter a -7 - Sassuolo top - flop Roma : Meglio il Milan di Gattuso di quello di Montella. Allegri supera se stesso, Spalletti e Di Francesco fanno peggio di quanto avevano fatto nello scorso campionato. È quanto emerge dal confronto dell'...

Milan - in retroscena di Mirabelli : “volevamo Benzema e parlammo con Conte - Bonucci non fu un flop” : Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare dell’era al Milan nella quale fecero molto discutere alcuni suoi colpi di mercato “Chi non opera non fa errori, in questo mondo bisogna cercare di fare meno sbagli possibili. Sono stati 15 mesi molto complicati, sarebbe ipocrita da parte mia dire che abbiamo fatto tutto bene“. Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare della sua era al Milan, terminata con un tonfo clamoroso da ...

Quanta Italia nella rivincita di Jedvaj : dal flop Roma al retroscena Milan : Gol di testa e di piede, l'urlo e quel tuffo finale sommerso dai compagni: la gioia infinita di un terzino non esattamente goleador, di un ragazzo che a 23 anni vuole ricordare al mondo di essere ...

Il "Flop" del Bosco Verticale e il finto boom economico di Milano : Questo è unica economia che tira. Ma Milano, e dunque l'Italia, possono vivere solo di "Movida Economy"? 5 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Milan - il flop Donnarumma è colpa tua! La medicina panchina - per il suo bene : E' evidente che questo per Donnarumma non era possibile, visto che è esploso fin da subito nel Milan, ovvero uno dei club più prestigiosi del mondo. Tuttavia questa 'fortuna' si è rivelata essere un'...

Sciopero generale flop - disagi solo a Roma e Milano : «Adesione bassa». Cortei in tutta Italia : Un venerdì che poteva essere da incubo per i trasporti in molte città Italiane, per via dello Sciopero generale di tutte le categoria di lavoratori, indetto dai sindacati...

Un Bidone è per Sempre : Gianluigi Lentini - flop nel Milan : Gianluigi Lentini il 30 giugno 1992 il calciatore firma per il Milan per la cifra – all’epoca considerata spropositata- di 18,5 miliardi di lire, scatenando la rivolta dei tifosi. La mattina seguente vengono raccolte firme fuori dal Filadelfia per chiedere le dimissioni di Borsano e poi, in serata, circa duemila ultras si ritrovano davanti alla sede della società in Corso Vittorio Emanuele II, sfondano due cancellate, sfasciano ...

Milan - Calhanoglu flop - Higuain dov'era? Gattuso : che delusione i big : Rino Gattuso ha evidenziato subito la cosa da salvare nella notte degli incubi, per non affossare ulteriormente il morale del Milan in un autunno denso di impegni. 'Stavolta abbiamo retto 92 minuti', ...