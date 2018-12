La Merkel non impara la lezione Ora torna ad aprire ai migranti

Manovra - Conte : l'Italia non ha cappello in mano. Merkel : fiduciosa su accordo : «l'Italia non è con il cappello in mano, ha elaborato una Manovra ben costruita, ben meditata e anche quest'ultimo passaggio non è frutto di un ripensamento...

La Merkel non vuole quota 100. E adesso Berlino sfida Salvini : Il nodo da sciogliere sul tavolo della manovra resta quello di quota 100. La trattativa con l'Europa che sembrava chiusa su un accordo per una deficiti al 2,04% adesso pare si sia riaperta per ulteriori richieste da parte di Bruxelles. Moscovici e Juncker hanno chiesto in modo chiaro un altro sforzo proprio sul fronte delle pensioni. E da Roma sarebbe arrivato un secco "no" da parte di Salvini. Fin qui i fatti. Ma c'è un retroscena che spiega ...

Salvini tiene in scacco la Merkel : non firma il patto sui migranti : Angela Merkel a Marrakech c'era. Matteo Salvini no. Lei promuoveva i migrati come "portatori di prosperità", lui non intende firmare il patto onu sulle migrazioni. Ma il Global Compact non è l'unica cosa che divide la cancelliera e il ministro dell'Interno. In mezzo c'è anche una partita che li vede schierati su due fronti diversi. Sempre di migranti si parla, ma questa volta sono i ricollocamenti a creare tensioni tra i due Paesi.Il negoziato ...

Annegret Kramp-Karrenbauer ha vinto : «No - non sono una mini-Merkel» : «Checché se ne dica o se ne scriva, io non sono una mini-Merkel»: così si presentava ieri Annegret Kramp-Karrenbauer alla platea dei 999 delegati cristianodemocratici arrivati ad Amburgo per eleggere la nuova/il nuovo leader del partito. E ha vinto, seppur per una manciata di voti, ma ha vinto. Insieme a lei si contendevano il posto il 62enne Friedrich Merz e il 39enne Jens Spahn, attuale ministro per la Salute. Certo, non è stata questa frase a ...

Angela Merkel commuove al discorso di addio/ 'È stato un grande onore - non chiudetevi nei confini nazionali' - IlSussidiario.net : Angela Merkel commuove al discorso di addio: 'È stato un grande onore, non chiudetevi nei confini nazionali'. La Cancelliera si è congedata

Merkel - il saluto alla Cdu : «Non rinchiudetevi nei confini nazionali» : La cancelliera ad Amburgo lascia la guida dei cristiano-democratici: “È stato un onore, ora un nuovo capitolo”. E lancia la sfida ai populisti

Merkel - il saluto alla Cdu : 'Non rinchiudetevi nei confini nazionali' : Il mondo è complesso, ha tante, tantissime sfumature e per risolvere le sfide bisogna continuamente rinnovarsi, essere aperti, trovare le risposte giuste pur rispettando tradizioni e valori'. Nei 70 ...

Primo problema della nuova leader della Cdu tedesca : non somigliare troppo a Merkel : A differenza di Merz, l'outsider in corsa dopo quasi dieci anni di investment consulting lontano dalla politica, Akk conosce il partito come le sue tasche , il che dovrebbe favorirla nel trovare la ...

Ma Akk non è una mini-Merkel : A una donna succede un'altra donna. L'erede di Angela Merkel è Annegret Kramp-Karrenbauer. Segretaria generale della CDU, già Presidente della piccola regione del Saarland e ultima ad aver portato la CDU a vincere un'elezione (in Saarland nel 2017) con oltre il 40 per cento dei consensi. Annegret Kramp-Karrenbauer ha battuto Friedrich Merz per 517 voti a 482. Una chiara vittoria ma con un margine molto inferiore alle attese. Al ...

L'Ue di Macron-Merkel non c'è piùSpazio a M5s - Gilet gialli e Verdi : L'Europa dell'asse franco-tedesco ormai non esiste più. Il crollo di Macron e l'indebolimento della Merkel aprono la strada a un nuovo "asse del cambiamento". Così M5s, Verdi e Gilet gialli possono cambiare L'Ue Segui su affaritaliani.it

No - l'aereo di Angela Merkel non è stato vittima di un cyberattacco : La cancelliera ha avuto dei problemi con l'aereo di stato e ha dovuto prenderne uno di linea, ma secondo la Luftwaffe non è stato un cyberattacco

No - l’aereo di Angela Merkel non è stato vittima di un cyberattacco : (Foto: Zick,Jochen-Pool/Getty Images) Non si è trattato di sabotaggio, ma di un semplice – per quanto grave – malfunzionamento. L’aeronautica militare tedesca ha deciso di mettere a tacere sul nascere le voci che avevano iniziato a rincorrersi dopo i problemi tecnici del Konrad Adenauer, l’Airbus A340 della Repubblica federale tedesca con a bordo la cancelliera Angela Merkel e il ministro delle Finanze Olaf Scholz, in volo verso il vertice ...

Schiaffo della Russia a Macron e Merkel : "Non ci servono mediatori" : La Russia mette subito un freno ai sogni di golaria di Emmanuel Macron e Angela Merkel che volevano fare da mediatori fra Russia e Ucraina. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro che Mosca non ha "alcun bisogno di intermediari" nella vicenda del sequestro delle tre navi militari ucraine."Penso che questa situazione sia di carattere puramente ...

Tusk : pronta bozza accordo sul dopo Brexit. La Merkel non e' d'accordo : Bruxelles, 22 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha detto che c'è un accordo di massima a livello politico su una bozza di dichiarazione politica sulle future relazioni tra ...