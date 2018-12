Inter-Napoli | dove vederla in streaming e in TV

Inter-Napoli 1-0 highlights - Lautaro Martinez VIDEO gol che decide la partita : Inter-Napoli, la traversa colpita da Mauro Icardi direttamente da calcio d'inizio , da YouTube, MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA 'SAN SIRO' Serie A, posticipo della 18° giornata del campionato italiano ...

Koulibaly - video espulsione Inter-Napoli per applauso polemico all'arbitro : Koulibaly, video espulsione Inter-Napoli per applauso polemico all'arbitro MILANO Cartellino rosso a Kalidou Koulibaly all'80' di Inter-Napoli. Il calciatore del Napoli è stato espulso per aver ...

Inter-Napoli 0-0 : cronaca - migliore e peggiore in campo. Le pagelle : A San Siro è andato in scena il big match della 18^ giornata di Serie A, il turno giocato nel giorno di Santo Stefano si è concluso davvero col botto: l’Inter ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91′, i padroni di casa hanno mandato in visibilio il proprio pubblico e si confermano saldamente al terzo posto in classifica, a cinque punti di distacco dal Napoli. I partenopei incappano in una nuova ...

Napoli ‘rosso’ di rabbia - l’Inter lo incorna con Lautaro Martinez : i nerazzurri adesso vedono il secondo posto : Un gol di Lautaro Martinez permette all’Inter di battere il Napoli e portarsi a meno cinque in classifica, gli azzurri finiscono in nove dopo le espulsioni di Koulibaly e Insigne La spunta l’Inter, al termine di una partita pazza e spettacolare, terminata con due espulsi e un finale accesissimo. Il Napoli esce sconfitto da San Siro, perdendo la possibilità di avvicinarsi alla Juventus, fermata sul pari a Bergamo ...

Lautaro fa esplodere San Siro al 91' : l’Inter piega il Napoli - espulsi Koulibaly e Insigne [FOTO e VIDEO] : 1/39 Piero Cruciatti/LaPresse ...

Napoli - rabbia San Siro : 1-0 Inter - due espulsioni e Juventus a + 9 : Il Napoli perde la testa e la partita a San Siro: 1-0 con gol di Lautaro nel recupero e tanto nervosismo in campo. Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro sfonda al 92’ con gli azzurri ridotti in dieci |La classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Inter-Napoli 1-0 - zampata di Martinez nel recupero : Inter-Napoli 1-0, gol di Lautaro Martinez nel recupero. Nerazzurri a cinque punti di distacco dal Napoli, alla terza sconfitta in campionato. Primo tempo Partita equilibrata però più colorata di nerazzurro, perché la squadra di Spalletti ha in mano l’inerzia del gioco e crea più occasioni. Intanto, la traversa da calcio d’inizio di Icardi, con Meret in traiettoria. Poi, nel finale del tempo, tre buone chance: Joao Mario di testa ...

Inter-Napoli 1-0 - i voti : Lautaro Martinez match winner - male Koulibaly : Inter-Napoli finisce con il risultato di 1-0. Un successo davvero importantissimo quello degli uomini di Spalletti, che grazie alla rete segnata da Martinez in pieno recupero agguanta tre punti che gli consentono di accorciare le distanze sia dai partenopei che dalla Juventus, fermata sul pareggio sul campo dell'Atalanta. Inter-Napoli è stata una partita senz'altro molto emozionante, che ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori, intensa ...

Serie A - 18° turno : Inter-Napoli 1-0 : 22.32 Il Napoli non coglie l'attimo fuggente (il pari Juve a Bergamo) e cade nel recupero al Meazza:fa festa l'Inter (1-0) Fischio d'inizio e Icardi ci prova incredibilmente da centrocampo: traversa. Handanovic neutralizza il destro a giro di Insigne.Prima del riposo (43') Koulibaly sulla linea nega la rete a Icardi. Ripresa.Handanovic si oppone a Callejon, al 69' decisivo anticipo di Koulibaly (espulso all'80', applauso all' arbitro) su ...

Inter-Napoli 1-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/18 Piero Cruciatti/LaPresse ...

Napoli - rabbia San Siro : 1-0 Inter - due esplusioni e Juventus a + 9 : Il Napoli perde la testa e la partita a San Siro: 1-0 con gol di Lautaro nel recupero e tanto nervosismo in campo. Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 - Serie A : Martinez la decide al 91'! Nerazzurri in cielo - Icardi e Koulibaly al top : Inter e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 18^ giornata di Serie Pagelle INTER: HANDANOVIC: 6. Il Napoli costruisce gioco ma non impensierisce concretamente il portiere nerazzurro che fa buona guardia e guida positivamente la propria retroguardia. ASAMOAH: 7. Clamoroso salvataggio sulla riga al 90′ sul tiro diSoffre un po’ sulla fascia contro Callejon ma quando decide di cambiare ritmo si rende pericoloso alimentando ...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 : highlights e tabellino del match : INTER NAPOLI Pagelle- Spalletti, come noto, rinuncia a Nainggolan, fuori rosa a causa di problemi disciplinari in una situazione in cui l’Inter è chiamata ad una pronta prova di riscatto dopo il leggero passo falso della sfida contro il Chievo. Un pareggio che ha complicato in maniera importante la rincorsa alla Champions League dei nerazzurri, fermi al […] L'articolo Pagelle Inter-Napoli 1-0: highlights e tabellino del match ...