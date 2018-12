Infortunio Matuidi | ecco quando il francese tornerà a disposizione

Infortunio Cancelo - Douglas Costa e Matuidi : quanti guai in casa Juventus : Infortunio Cancelo, Douglas Costa e Matuidi – Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. L’occasione è ghiotta e i bianconeri lavorano sodo per sfruttarla: questa mattina la squadra ha lavorato sulla tattica da ...