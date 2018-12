Gasly non teme Red Bull e Verstappen

F1 - Verstappen incredulo : “non ho capito la scelta di Ricciardo. Gasly? Non ho paura di nessuno” : Il pilota olandese ha analizzato l’addio di Ricciardo, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua decisione di passare alla Renault L’addio di Daniel Ricciardo alla Red Bull ha sorpreso molto Max Verstappen, che mai si sarebbe aspettato di dover salutare il proprio compagno di squadra. Photo4 / LaPresse Il rinnovo sembrava quasi cosa fatta, prima che l’australiano decidesse di accettare la proposta dell Renault e ...

Gasly non teme il confronto con Verstappen : Pierre Gasly è tranquillo all’idea di confrontarsi col nuovo compagno di squadra Max Verstappen alla Red Bull nel 2019. Il francese sostituisce Daniel Ricciardo, che il prossimo anno correrà con la Renault e cui secondo molti pesava proprio la convivenza con l’olandese. Ma Gasly è sereno: “Non sono preoccupato del mio ruolo nel team. So […] L'articolo Gasly non teme il confronto con Verstappen sembra essere il primo su ...

F1 - la rivelazione di Verstappen : “alla fine non vedevo nulla - l’olio di Gasly mi ha sporcato la visiera” : Il pilota olandese ha parlato della sua prestazione in occasione del Gp di Abu Dhabi, svelando un piccolo retroscena Un terzo posto per chiudere al meglio una stagione in chiaro scuro, caratterizzata da alti e bassi che Max Verstappen spera di cancellare l’anno prossimo. photo4/Lapresse Il pilota olandese è riuscito a superare Bottas nella classifica piloti finale, un risultato eccellente che gli permette di guardare al futuro con ...