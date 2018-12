Franca Leosini a Radio Due | “Se hai un briciolo di sensibilità | a Capodanno non puoi non

meteoweb.eu

: Questa sera una puntata straordinaria di @StorieMaledette: Franca Leosini ci porta nel “cuore ferito della strage d… - RaiTre : Questa sera una puntata straordinaria di @StorieMaledette: Franca Leosini ci porta nel “cuore ferito della strage d… - fabiocp88 : Sto guardando Franca Leosini che a 'Storie maledette' ripercorre la strage di Erba - alaurasparsi : a #tvtalk uno che va in giro con le salsicce al collo per provocare i vegetariani vuole dare i voti a franca leosini, ok -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Leosini è intervenuta ai microfoni di Rai2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.Leosini ha parlato del suo rapporto con le festività natalizie: “Penso a quelli che lavorano o magari hanno un momento di difficoltà. Penso alle persone un po’ più sole, in questi giorni i nostri pensieri devono essere indirizzati soprattutto a loro. Il Natale l’ho trascorso in famiglia, vivo a Roma ma sono una napoletana, sono tornata a Napoli, sono stata in famiglia. Non amo in particolare le feste natalizie, sono giorni in cui si avverte con maggiore intensità il vuoto di certe assenze. In questi giorni questo vuoto si avverte di più, questo è il lato meno luminoso delle feste, che comunque sono meravigliose, soprattutto per i bambini”.Sul ...