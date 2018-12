Spalletti su Nainggolan | Niente Napoli | ma non è fuori rosa

Inter - Spalletti : "Nainggolan non è fuori rosa - Ancelotti fa un po' paura" : Giornata di festa in casa Inter , ma anche di vigilia della super sfida col Napoli , di cui Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Inter tv : "Buon Natale a tutti i nostri sportivi e alle ...

Nainggolan sospeso – Spalletti non si sbilancia : “ecco cosa posso dire” : Spalletti non si sbilancia: le parole dell’allenatore dell’Inter dopo la sospensione di Nainggolan dall’attività agonistica Un brutto regalo di Natale, nella giornata di ieri, per Radja Nainggolan: il giocatore dell’Inter è stato sospeso dal club nerazzurro dall’attività agonistica per motivi disciplinari. La decisione è stata comunicata con un comunicato stampa diffuso dalla società: Nainggolan, dunque, ...

Chievo-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : Spalletti ritrova Nainggolan - Di Carlo senza Birsa : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, ...

Spalletti - soliti problemi da Icardi a Nainggolan : "Ma ci pensa la società" : pensava di essere solido Luciano Spalletti. Solidissimo. D'altronde solo pochi mesi fa ha riportato l'Inter nell'Europa che conta. Lo pensava ma l'Inter non è un posto come gli altri, è una piazza in ...

Inter - Spalletti : "Nainggolan e Icardi? Mi interessa il campo. Skriniar pilastro" : Non è tempo di vacanze, per l'Inter: tre gare in otto giorni, come per il resto delle concorrenti di A. Non c'è neppure il classico clima disteso natalizio, fra mezze polemiche per rinnovi, e qualche ...

Nainggolan prepara il ritorno : "L'amarezza romana è passata. All'Inter e a Spalletti darò tutto me stesso" : E' l'uomo in meno dell'Inter 2018-'19. O meglio: il, mancato, fin qui, valore aggiunto dell' Inter di Spalletti, prototipo di calciatore-trascinatore che sul più bello è mancato. Per dire: le sfide ...

Inter - contro l'Udinese Spalletti con il dubbio Nainggolan : L'Inter vuole mettersi alle spalle l'eliminazione arrivata martedì in Champions League, dopo il pareggio al Meazza contro il Psv Eindhoven per 1-1. Per ripartire i nerazzurri dovranno affrontare l'Udinese di Davide Nicola, a caccia di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. La squadra nerazzurra è terza in classifica con ventinove punti, a meno sei dal Napoli secondo e meno quattordici dalla Juventus, oltre ai tre punti di ...

INTER-PSV - Spalletti : 'VECINO E NAINGGOLAN KO'/ Ultime notizie : 'Non c'è nessun caso Mauro Icardi' : Inter, Luciano SPALLETTI: 'VECINO e NAINGGOLAN out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Inter - Spalletti frena per il rientro di Nainggolan contro il Psv : La partita più importante degli ultimi due mesi in casa Inter sarà quella che si giocherà martedì alle ore 21 allo stadio Meazza, contro il Psv Eindhoven. Gara valida per l'ultima giornata del gruppo B di Champions League e che deciderà se i nerazzurri passeranno il turno o se retrocederanno in Europa League. La classifica vede il Barcellona in testa, già qualificato, con tredici punti, mentre Inter e Tottenham sono appaiate al secondo posto con ...

Spalletti : 'La Juve non perdona. Vecino è infortunato - Nainggolan out col PSV' : Intervistato da Sky Sport , l'allenatore dell'Inter , Luciano Spalletti ha commentato così la sconfitta per 1-0 subita a Torino contro la Juventus . ATTEGGIAMENTO - 'La partita va giocata in un certo modo, volevamo avere ...