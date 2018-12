Pusher 83 anni spaccia coca a vecchietto

Un cliente tredicenne e un bimbo di 10 anni usato come Pusher : Per consegnare la droga ai clienti non esitavano ad affidarsi anche a un bambino di 10 anni , usato di fatto come pusher

Pisa - cedono la figlia di quattro anni a Pusher in cambio di droga : arrestati : Venduta ad un pusher pedofilo da genitori in cambio di cocaina. La vittima, una bambina di appena quattro anni , è stata ridotta in schiavitù ed abusata dal vicino di casa. I responsabili, i genitori della bambina, sembra fossero perfettamente consapevoli di ciò che accadeva quando la piccola era in casa con il pedofilo. Sono stati arrestati tutti e tre con l'accusa di riduzione di schiavitù e abusi sessuali su minore. La piccola, insieme agli ...

Milano - preso il badante-Pusher che spacciava nella casa di un anziano di 83 anni : Aveva trasformato la casa dell"anziano signore di 83 anni, per il quale faceva da badante, come base per i suoi loschi traffici di droga. La polizia locale di Milano ha arrestato un ventenne in zona Barona, in seguito alle segnalazioni dei residenti, insospettiti per l"insolito via vai.L"operazione di cattura nel weekend, quando alcuni agenti in borghese si sono appostati nei pressi del palazzo, beccando in flagrante lo spacciatore: i poliziotti ...