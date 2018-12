Natale - dal Piemonte alla Sicilia in 60mila ai pranzi di solidarietà di Sant'Egidio : Boom di volontari e di presenzi ai tradizionali eventi per i bisognosi del 25 dicembre organizzati dalla Comunità. A Roma, come ogni anno dal 1982, la festa nella Basilica di Santa Maria in Trastevere

Babbo Natale a Lipari arriva dal mare con una barca a remi : A Lipari Babbo Natale, nello splendido scenario di Marina Corta, è arrivato dal mare per la gioia dei più piccoli e non solo. Con una barca a remi è partito da Porto delle Genti ed è sbarcato nel ...

Treviso - in trenta finiscono in ospedale dopo il pranzo di Natale : Nel pomeriggio di oggi sono state oltre trenta le chiamate al 118, per via delle abbuffate del pranzo di Natale. Le persone che hanno accusato un malore sono quasi tutte anziane.Continua a leggere

Natale - spesi dagli italiani 2 - 4 Mld a tavola. Dal 91% preferita la casa con parenti e amici : Teleborsa, - Quasi 2,4 miliardi di euro spesi dagli italiani per cene e pranzi di vigilia e oggi giorno di Natale, con il 91% che hanno preferito stare a tavola in casa con parenti e amici . Una ...

MotoGp – Il Natale di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi si scatena lontana dal pilota [VIDEO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, si diverte con la famiglia per Natale, rinunciando alla compagnia del pilota di MotoGp Mentre Valentino Rossi è a Pesaro per Natale, Francesca Sofia Novello, dopo una vacanza paradisiaca in una meta estiva con il pilota (VEDI QUI), è tornata a casa per le festeggiare insieme alla sua famiglia. La fidanzata del Dottore tra cenoni, pranzi e karaoke si diverte con una delle sue migliori ...

NADIA TOFFA IN OSPEDALE PER LA VIGILIA DI Natale/ Foto chemioterapia : 'È la pura realtà - non è spettacolo' : NADIA TOFFA, Foto della chemio la VIGILIA di NATALE in OSPEDALE: 'Sono qui per la cura...nel giorno più speciale dell'anno'

Natale : fiaccolata a Portofino - a due mesi dal crollo per il maltempo : Una fiaccolata di Natale ha unito idealmente Santa Margherita, Paraggi e Portofino: a quasi due mesi dal crollo della SP227 i due comuni liguri si sono abbracciati all’inizio della Cervara nella notte della vigilia di Natale, per percorrere insieme il tratto di strada. Presente il primo cittadino Matteo Viacava e il vicesindaco Giorgio D’Alia, come anche il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donandoni. Al termine della fiaccolata le oltre ...

Natale - spesi dagli italiani 2 - 4 Mld a tavola. Dal 91% preferita la casa con parenti e amici : Quasi 2,4 miliardi di euro spesi dagli italiani per cene e pranzi di vigilia e oggi giorno di Natale, con il 91% che hanno preferito stare a tavola in casa con parenti e amici . Una scelta di 9 ...

Dennis la minaccia di Natale/ Su Italia 1 il film diretto dal cineasta Ron Oliver - oggi - 25 dicembre 2018 - : Dennis la minaccia di Natale, la trama e il cast del film in onda su Italia 1 oggi, martedì 25 dicembre 2018 con Maxwell Perry Cotton.

Natale di solidarietà per Cristiano Ronaldo - CR7 e Georgina Rodriguez dai bambini dell’ospedale Regina Margherita [GALLERY] : Cristiano Ronaldo all’ospedale Regina Margherita di Torino fa una sorpresa ai bambini del reparto di oncologia pediatrica: CR7 accompagnato dalla fidanzata Georgina Rodriguez Nel giorno della vigilia di Natale, Cristiano Ronaldo ha fatto una sorpresa ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Il calciatore portoghese, insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez, hanno fatto visita ai ...

A Lipari Babbo Natale arriva dal mare con la barca a remi : A Lipari Babbo Natale vien da mare: per la gioia dei più piccoli (e non solo) il popolare personaggio ha fatto la sua comparsa oggi nello splendido scenario di Marina Corta. E’ partito con una barca a remi da Porto delle Genti ed è sbarcato nel porticciolo davanti la Chiesetta delle Anime del Purgatorio accolto dai canti natalizi e da tanti bambini. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Cosma e ...

La cometa di Natale 46P/Wirtanen fotografata dal radiotelescopio ALMA : ... InSight al lavoro La scoperta del radio, 120 anni fa Nove cose da sapere sul solstizio d'inverno Saturno senza anelli tra 100 milioni di anni Home - SCIENZA - Spazio La cometa di Natale 46P/Wirtanen ...

Il Natale delle crisi aziendali - al Mise sono 138 i dossier aperti : 210mila i dipendenti diretti che rischiano il posto, senza contare l'indotto. Tanti i settori: siderurgia, trasporti e agroalimentare, dal Nord al Sud Italia -

Trentino - vandali distruggono il presepe alternativo di Rovereto la notte di Natale : Raid vandalico in piazza Rosmini a Rovereto, dove è stato distrutto il presepe alternativo firmato dal produttore Trentino Agostino Carollo: nell'installazione, da sempre al centro delle polemiche, Giuseppe e Maria sono stati rappresentati da manichini femminili di un negozio di abbigliamento. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere