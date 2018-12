La compagnia del cigno | dal 7 gennaio in prima serata su Rai 1

La compagnia del Cigno : nel cast della fiction di Rai 1 anche Alessio Boni e Anna Valle : La Compagnia del Cigno è il titolo della nuova fiction in sei puntate, ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che va in onda in prima serata su Rai 1, a partire da lunedì 7 gennaio. Fra gli attori più famosi in questa fiction ritroviamo anche Alessio Boni, Anna Valle, GiovAnna Mezzogiorno, Alessandro Roja, Stefano Dionisi e Marco Bocci. Ci sono inoltre alcuni giovani attori protagonisti che hanno recitato in ruoli di primo piano, alcuni di loro sono ...

Serie A - giornata 17 : un sabato ricco di partite in compagnia delle Migliori Quote di William Hill : Con la sconfitta di Bergamo sono salite a cinque le partite senza vittoria per la Lazio, che nelle precedenti quattro giornate aveva sempre pareggiato. L’avversario dei biancocelesti, il Cagliari, ha invece perso contro il Napoli la prima partita casalinga, portando a quota sei il numero di incontri che hanno mancato l’obiettivo dei tre punti. Per questo match le Quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sorridono ai ...

La compagnia del cigno - nuova fiction con Alessio Boni su Rai1 dal 7 gennaio : anticipazioni : “Un racconto di formazione epico”: sono le parole scelte dal direttore di Rai fiction Eleonora Andreatta per presentare la serie tv La compagnia del cigno, in onda su Rai1 in sei serate a partire dal 7 gennaio. La serie, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, “racconta di un gruppo di ragazzi, fra i 15 e i 18 anni, nel transito che – continua Andreatta – li prepara al futuro di fronte a due sfide: mettere alla prova il ...

La compagnia del Cigno - dal 7 gennaio la fiction in Tv e in libreria con Rai Libri : Dal 7 gennaio arriva su Rai1 La Compagnia del Cigno , la serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai fiction, la storia di sette ragazzi che frequentano ...

La compagnia del Cigno : Sette Giovani Musicisti ed un Sogno in Comune! : La nuova fiction La Compagnia del Cigno catapulterà il telespettatore nel mondo della musica. Viene raccontata la storia di 7 adolescenti in grado di superare tutte le difficoltà per realizzare il loro Sogno, formare un’orchestra. La Compagnia Del Cigno, la fiction Rai che conquisterà con la sua storia dedicata alla musica, il pubblico del piccolo schermo! La musica come maestra di vita, piena di insidie, di sfide e di imprevisti che solo una ...

La compagnia del cigno - Anna Valle a Blogo : "Irene è un personaggio bellissimo con un dolore mai urlato - sempre trattenuto" : La compagnia del cigno è una serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che firma i soggetti e le sceneggiature insieme a Monica Rametta. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, le serie è composta di 12 episodi da 50 minuti che andranno in onda su Rai 1 in sei prime serate dal 7 gennaio 2019. Doppio appuntamento, nella prima settimana, con la seconda puntata in onda martedì 8 gennaio.Tra i protagonisti principali della ...

Torna per il quarto anno consecutivo a Roma “Capodanno per famiglie” della compagnia Teatrale “I Ridikulus” al Teatro San Genesio. : Dopo il grande successo ottenuto dal 2015, Torna per il quarto anno consecutivo l’evento per grandi e piccini “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus”. L’appuntamento, fissato per il 31 dicembre, si terrà presso il Teatro San Genesio di Roma e prevede lo spettacolo Teatrale “Babbo Natale Superstar” scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori saranno presenti anche Massimo De ...

La compagnia del Cigno presentata in conferenza stampa a Milano con un speciale saluto di Mika : “Da soli non si è nessuno” : Il lunedì sera su Rai1 non sarà più crime a partire da gennaio, nessun caso da risolvere o asfissianti gialli: La Compagnia del Cigno prenderà il posto che è stato de I Bastardi di Pizzofalcone 2 e di Nero a metà, e già promette scintille. La nuova serie corale tutta italiana con Alessio Boni e con la firma di Ivan Cotroneo si prepara a sbarcare sulla rete ammiraglia e proprio oggi è stata presentata in conferenza stampa a Milano alla ...

Giuseppe Maggio - da «Baby» a «La compagnia del cigno» - : Tu cosa ne pensi? «Baby» è una serie che trae spunto da un grave fatto di cronaca, ma non si limita al racconto di questo. Vengono messe in luce le difficoltà dei giovani di oggi, ma sopratutto le ...

16 dicembre - "Il principe felice con lieto fine" della compagnia Principio attivo al teatro Comunale di Novoli - Lecce - : Al teatro Comunale di Novoli, in provincia di Lecce, prosegue 'Ci vuole un fiore', rassegna dedicata alle famiglie, con spettacoli capaci d'incantare grandi e piccoli. Domenica 16 dicembre , ore 17.

Primo spot de La compagnia del Cigno - al via dal 7 gennaio su Rai1 con Alessio Boni e 7 giovani talenti (video) : La prima produzione originale del nuovo anno in onda su Rai1 è La Compagnia del Cigno, la serie ideata da Ivan Cotroneo e scritta con Monica Rametta (storica coppia già dietro altri successi come Tutti pazzi per amore) che debutta lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 in prima serata con le prime due puntate. Prodotta da Indigo Film e Rai Fiction, in collaborazione con il Comune di Milano, la serie è diretta dallo stesso Cotroneo e composta da ...

Riot Games : il COO della compagnia sospeso per due mesi senza stipendio a causa di comportamenti non idonei sul posto di lavoro : Scot Gelb, COO di Riot Games (creatori del MOBA League of Legends) è stato punito con due mesi di sospensione non retribuita a causa di comportamenti non in linea con le politiche dell'azienda sul luogo di lavoro. A quanto sembra l'uomo dovrà anche seguire un particolare corso di riabilitazione. Come riporta Rock Paper Shotgun, a confermarlo è stato il CEO della compagnia Nicolo Laurent, tramite una lettera ai suoi dipendenti. Al momento non ...