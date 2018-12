Rugby | l' Amatori Alghero perde partita e secondo posto

Rugby – Cus Siena supera l’Arca Gualerzi Amatori : ospiti ko dopo 3 successi consecutivi : Cus Siena batte Arca Gualerzi Amatori nella sfida dell’ottava giornata di campionato: si interrompe la striscia di successi che vedeva gli ospiti vincitori nelle ultime 3 gare Passo falso per l’Arca Gualerzi Amatori che nell’ottava giornata di campionato subisce la sconfitta sul campo del Cus Siena interrompendo così la striscia di 3 vittorie consecutive. 14 a 3 il risultato finale con Siena che segna una meta per tempo approfittando ...

Rugby – L’arca Gualerzi Amatori firma il tris : Modena ko - per i padroni di casa è il 3° successo consecutivo : L’Arca Gualerzi Amatori firma il 3° successo consecutivo: alla Cittadella del Rugby i padroni di casa superano Modena per 33-3 Terza vittoria consecutiva per L’arca Gualerzi Amatori nel campionato di Serie B che davanti al proprio pubblico conquista il bonus offensivo consolidando la quinta posizione in classifica ad un punto dal Livorno quarto. Partita dominata dall’inizio alla fine quella odierna alla Cittadella del Rugby con ...

Rugby – Successo in trasferta per l’Arca Gualerzi Amatori : Rieti ko - espugnato il ‘Fulvio Iacoboni’ : Secondo Successo di fila per l’Arca Gualerzi Amatori che supera Rieti in trasferta con il punteggio di 31-12 Seconda vittoria consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori che espugna il “Fulvio Iacoboni” di Rieti conquistando la terza vittoria stagionale e allo scadere con la meta di Negrello il bonus offensivo. 31 a 12 il risultato finale con l’Arca Gualerzi che dopo un inizio in cui soffre l’attacco dei padroni di casa, preme ...

Rugby – Torna al successo l’Arca Gualerzi Amatori : sconfitto il Reno Bologna 47-22 : Torna al successo l’Arca Gualerzi Amatori che nel 5° turno di campionato supera il Reno Bologn per 47-22 RiTorna alla vittoria l’Arca Gualerzi Amatori che nel quinto turno di campionato alla Cittadella del Rugby di Moletolo sconfigge 47 a 22 il Reno Bologna conquistando il bonus offensivo e interrompendo così la serie di 3 sconfitte consecutive. Nonostante i numerosi infortuni che hanno costretto coach De Rossi a ridisegnare la ...

Rugby – Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori contro Florentia : Esordio casalingo amaro per l’Arca Gualerzi Amatori Sconfitta di misura da Florentia per 14-12 Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori che all’esordio casalingo viene Sconfitta dal Florentia, guadagnando però il punto di bonus allo scadere grazie alla meta di Giacomo Torri che riaccende le speranze blucelesti. 14 a 12 il risultato finale per i gigliati che passano in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie all’ala Stefanini che ...