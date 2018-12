Ronaldo-Juventus | Paratici svela | “CR7 voleva la Juve”

Juventus - Bernardeschi regala a Ronaldo un ritratto : Visualizza questo post su Instagram ?? Un post condiviso da Cristiano Ronaldo , @cristiano, in data: Dic 24, 2018 at 1:38 PST Cristiano Ronaldo insieme a CR7 e Cristiano Junior. No, non è una ...

Juventus - retroscena Cristiano Ronaldo : il ds Paratici svela tutti i segreti della trattativa : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato dell’affare Ronaldo, svelando tutti i retroscena della trattativa andata in porto la scorsa estate Niente più segreti, tutto alla luce del sole per spiegare una volta per tutte l’operazione Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo della Juventus Paratici è uscito allo scoperto, parlando senza remore ai microfoni di Sky Sport e raccontando i retroscena della trattativa del ...

La Juventus di Paratici : 'La trattativa più dura per Tevez - con Ronaldo è stato semplice' : TORINO - È un Fabio Paratici a 360° quello che ha parlato Sky Sport nel primo appuntamento con 'Il Codice', rubrica che prevede cinque interviste ad altrettanti direttori sportivi di Serie A, i prossimi saranno Piero Ausilio dell'Inter, Igli Tare della Lazio, ...

Non è Cristiano Ronaldo : la verità di Luciano Moggi sul "segreto" della Juventus : E anche sabato "l' uomo ovunque", Mandzukic, ha deciso la partita facendo, tra l' altro, il boia e l' impiccato. È stato nell' occasione un buon difensore, da centrocampista ha interrotto tantissime azioni degli avversari, da attaccante ha sovrastato Santon nell' azione che ha deciso la partita. E l

Juventus - infortunio muscolare per Bernardeschi : Ronaldo contro l'Atalanta forse riposa : Per la Juve, quella di oggi, è stata una mattinata di lavoro alla Continassa. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, si allenerà anche alla vigilia di Natale e il 25 dicembre, visto che mercoledì i bianconeri saranno impegnati allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per sfidare l’Atalanta. La Juventus, per questo match, non avrà a disposizione Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino nel lavoro post partita in palestra ha ...

Juventus - Paratici e il retroscena sull'operazione Ronaldo : Il ds della Juventus , intervistato da Gianluca Di Marzio, ha parlato a tuttotondo del mondo bianconero. Nel primo estratto, retroscena interessanti sull'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino : 'Tutto ...

Juventus - il racconto di Paratici : 'ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio' : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell'affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici , ai microfoni di ...

Juventus - il racconto di Paratici : “ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio” : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell’affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Skysport ha raccontato la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di retroscena tenero relativo a suo figlio. Il tutto è nato da un incontro con Mendes, nel quale però i due avrebbero dovuto parlare di ...

Juventus - Ronaldo esulta sui social : “vittoria molto importante - ben fatto squadra” : Il portoghese ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Mandzukic durante i festeggiamenti per il gol del croato “Un’altra vittoria molto importante. Ben fatto squadra!“. Lo scrive Cristiano Ronaldo su Instagram riferendosi al successo della Juventus contro la Roma che ha regalato ai bianconeri il titolo virtuale di campioni d’inverno. A corredo del suo messaggio, CR7 ha postato una foto che lo ritrae ...

Juventus - le pagelle : Cristiano Ronaldo super - Alex Sandro onora il rinnovo : TORINO - Le pagelle della Juventus che ha battuto la Roma nell'ultimo posticipo della 17esima giornata di Serie A allo Stadium: SZCZESNY 6,5 Il meglio al 90', quando vola all'incrocio su capocciata di ...

Live Juventus-Roma 0-0 c'è Schick contro Cristiano Ronaldo : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Juventus-Roma live dalle 20.30 : c'è Schick contro Cristiano Ronaldo : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Mendes su Ronaldo : “Voleva a tutti i costi la Juventus” : L’agente di Cristiano Ronaldo, il potentissimo Jorge Mendes, ai microfoni di Rai Sport ha spiegato le dinamiche che hanno portato il 5 volte Pallone d’Oro alla Juventus. La trattativa – dice Mendes – partì a gennaio, tra lo scetticismo generale: “A gennaio 2018 io e le poche persone che sapevano cosa stesse accadendo pensavamo che sarebbe stato molto difficile portare Cristiano Ronaldo alla Juventus. Però ...

Juventus - l’effetto Cristiano Ronaldo colpisce ancora : firmato un contratto milionario con Adidas - le cifre dell’accordo : La Juventus rinnova e modifica i termini della partnership commerciale con Adidas: l’accordo prevede un corrispettivo minimo di 408 milioni di euro! La Juventus ha reso noto il prolungamento e la modifica dell’accordo commerciale con Adidas. Il brand di abbigliamento sportivo e la squadra di calcio hanno rinnovato la loro partnership, prolungando il contratto dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2027 ed aumentando il corrispettivo ...