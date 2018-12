Milan in Champions? Samu Castillejo è certo | “sicuramente sì”

Castillejo a DAZN : «Il Milan andrà sicuramente in Champions» : Intervistato da DAZN, Samu Castillejo ha parlato della sua prima parte di stagione al Milan, del rapporto con Gattuso e degli obiettivi della squadra. L'articolo Castillejo a DAZN: «Il Milan andrà sicuramente in Champions» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scaroni e gli obiettivi di Elliott : “abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a margine della festa di Natale del settore giovanile rossonero “Stiamo andando un po’ così così ma siamo quarti, abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions“. Lo dice il presidente del Milan, Paolo Scaroni, commentando il momento della squadra di Rino Gattuso. “Dobbiamo cercare di restare quarti, questo è l’importante“, aggiunge Scaroni a margine ...

Milan - Scaroni : "Dobbiamo tornare in Champions". E Cutrone fa mea culpa : Cambiano i presidenti, cambiano le proprietà, ma resta sempre la Champions League l'obiettivo di casa Milan. "Abbiamo bisogno di tornarci": parole dell'attuale presidente Paolo Scaroni, che ne ha ...

Posto Champions : Milan - Lazio - Atalanta e Roma si contendono la quarta piazza : Per la Roma successo col fiatone, vittoria dell' Atalanta nello scontro diretto con la Lazio e lo scialbo 0-0 del Milan : la corsa al quarto Posto della Serie A 2018/19 va al rallentatore, quattro ...

Milan - no Pipita no Champions : Higuain a secco da ottobre - rossoneri senza vittorie : Cosa succede a Gonzalo Higuain ? Dopo il deludente pareggio del Milan sul campo del Bologna, la settima partita consecutiva senza reti per l'attaccante argentino, la domanda sta tormentando i tifosi ...

Freddo e noia - Bologna-Milan concilia il… sonno : Gattuso spreca l’ennesima occasione Champions : I rossoneri non sfruttano il ko della Lazio a Bergamo, ottenendo uno scialbo 0-0 che permette alla Roma di accorciare e rientrare nella corsa Champions Un Milan senza idee e inventiva. Un Bologna arcigno, consapevole che anche un punto sarebbe servito eccome per la propria classifica. Nella fredda serata del Dall’Ara sorridono solo gli uomini di Inzaghi, che si tiene un po’ più stretta la propria panchina dopo le voci di ...

Bologna-Milan 0-0 La Diretta Inzaghi contro Gattuso : in palio punti pesanti per salvezza e Champions : Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per ...

ESL Vodafone Championship - il 15 ed il 16 Dicembre a Milano le finali della stagione “invernale” : Le fasi finali dell’Esl Vodafone Championship – circuito esport organizzato da Esl Italia in collaborazione con Vodafone -, andranno in scena il 15 ed il 16 Dicembre presso il Vodafone Theatre di Milano, vedendo scendere in campo i migliori team italiani di League of Legends, Counter Strike e Rainbow Six, ed i migliori giocatori di Clash Royale con l’obbiettivo di vincere titolo di campioni nel rispettivo gioco ed una fetta del ...

ESL Vodafone Championship : finali presso il Vodafone Theatre di Milano a dicembre - vediamo le date : ESL Vodafone Championship è niente meno che il campionato esports più prestigioso e chiude la Winter Season 2018 con le finali programmate in quel di Milano, presso il Vodafone Theatre.I prossimi 15 e 16 dicembre i finalisti di League of Legends, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, CS:GO e Clash Royale si contenderanno il titolo di campioni d'inverno, e grazie al 5G di Vodafone sarà anche possibile immergersi nelle finali con una soluzione di ...

Serie A - bagarre Champions League : Milan e Lazio favorite dai bookmakers - Roma indietro : Milan e Lazio stanno battagliando con la Roma per un posto in Champions League, al momento giallorossi in difficoltà La qualificazione alla Champions è ancora possibile, ma ora davanti alla Roma ci sono altre due candidate più accreditate per un posto tra le prime quattro di Serie A. I giallorossi, in crisi di risultati, sono scivolati all’ottavo posto in classifica, a 5 punti dal primo utile per andare in Champions: al momento, dice ...

Cutrone-Pipita a secco. Il Toro frena il Milan nella corsa Champions : Era una partita diversa questo Milan-Torino. Tanti incroci, tanti significati che vanno oltre la semplice partita di calcio. Era la sfida di Gigi Radice, scomparso sabato dopo una lunga malattia. Lui ...

Il Milan spreca l’allungo Champions : Il Milan non vede ancora l’Inter dietro l’angolo ma resta quarto da solo. Invece il Torino ha testato sul campo