Messico | uomo cerca di rapinare una banca armato solamente di un Zapper per NES

(Di lunedì 24 dicembre 2018) La fantasia e l'originalità, nello sviluppo di un piano per rubare una, sono elementi che non esitiamo a definire imprescindibili. Ha però evidentemente esagerato unin, nella cittadina di Hermosillo, che ha varcato la soglia della filiale locale di unasolo di unper NES.L', come potete vedere nell'immagine che trovate in calce riportata da Nintendo Enthusiast, ha tentato maldestramente di camuffare ilcon del nastro adesivo nero, nel tentativo di far sembrare la periferica per NES una vera arma.Sfortunatamente per lui le forze dell'ordine non sono state così ingenue e riconosciuto il trucco hanno subito arrestato il criminale, già protagonista di almeno un'altra dozzina di rapine. Insomma, sarebbe stato meglio per il rapinatore usare locon Duck Hunt, piuttosto che con le guardie di sicurezza della filiale.Read ...