Manovra | più tasse per sette miliardi e c' è il nodo Iva da sciogliere

Le 28 misure della Manovra che ci riguardano di più : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

Le 28 misure della Manovra che ci riguardano di più : Il 'saldo e stralcio', ovvero il nuovo condono per chi è in difficoltà economica, la nuova clausola con gli aumenti Iva, i tagli ai fondi del reddito di cittadinanza e di quota 100 per le pensioni, la web tax, i finanziamenti e l'esercito in campo per fronteggiare l'emergenza buche a Roma e la proroga di 15 anni delle concessioni balneari. Così cambia la manovra, corretta fino all'ultimo, dopo un ...

Pensioni - la versione definitiva della rapina in Manovra : tagli fino al 40% - chi paga più di tutti : Latitante per lunghi giorni e fino a tarda notte, ora ecco il testo della manovra. Fari puntati sulle Pensioni e il pacchetto di novità. Si parte dalla quota 100 fortemente voluta da Matteo Salvini . ...

Manovra - Pd chiederà pronuncia Consulta su 'enormità' compiute da governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

In Manovra solo 3 mln in più per le vittime di femminicidio : Alle vittime del femminicidio andranno più fondi ma solo per 5 milioni, anziché i 12 inizialmente ipotizzati. Nel maxiemendamento alla manovra viene infatti recepito l'emendamento della Lega che dà più risorse a chi ha subito violenze domestiche ma ritocca, al ribasso le cifre. Restano i 2 milioni per le borse di studio per gli "orfani di crimini domestici" mentre si riducono da 10 a 3 milioni i fondi a sostegno delle ...

Manovra : Toninelli - 1 mln in più a Lombardia per ripristino Ponte San Michele : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "Sono molto orgoglioso di annunciare che nella Manovra del popolo abbiamo stanziato 1 milione e mezzo di euro ulteriore, da erogare nel 2019 alla Regione Lombardia, per un rapido ripristino del Ponte San Michele, tra Calusco e Paderno D’Adda, e il potenziamento del tras

Manovra - maxiemendamento al Senato : le novità. Salvini : "Non cambia più" : Il governo pone la fiducia sul testo, bollinato dalla Ragioneria di Stato. Esame della Camere il 28 e 29 dicembre. Confermate la misure principali, ecco le ultime modifiche

“Sarà la Lega a pagare il conto più salato della Manovra” - dice Ricolfi : A seguire il filo del ragionamento di Luca Ricolfi, al termine delle montagne russe sulla legge di Bilancio la partita economica presenterà il conto più salato alla Lega di Matteo Salvini. “Le perdite di questi mesi, presto o tardi, produrranno effetti tangibili nelle tasche degli italiani, e la rec

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La Manovra slitta. Ecco perché. Battaglia M5S-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

Manovra - Casellati : più rispetto a Senato : 18.56 Duro monito della presidente del Senato al governo e alla maggioranza, dopo l' annuncio all'Aula dello slittamento della presentazione del maxiemendamento alla Manovra domani alle 14. "Pur comprendendo le difficoltà che ci sono state" nell'interlocuzione con l' Europa "mi corre l'obbligo di invitare la maggioranza e il governo ad avere un percorso legislativo più regolare, non con questa tempistica a singhiozzo, e rispettoso ...

Manovra : Buia - Ance - - non più disponibili a stare a finestra - pronti a manifestazione : Il mondo delle costruzioni, evidenzia Buia, "è un motore di sviluppo enorme e non vedo misure di attenzione tali da poterlo fare riprendere immediatamente. Noi abbiamo fatto proposte concrete al ...

Manovra italiana - Moscovici : 'Ora rispetta le regole. Missione compiuta' : Il bilancio pubblico dell'Italia per il 2019 'è ora molto più realista, prossimo alle regole e con modifiche sostanziali. È quello che volevo come commissario: Missione compiuta'. Lo afferma il ...