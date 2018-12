Manovra | Licia Ronzulli e la pesantissima accusa a Giuseppe Conte | Vi ricordate

liberoquotidiano

: Licia Ronzulli e l'accusa terminale a Giuseppe Conte: 'Vi ricordate quando Matteo Renzi...'. Cosa rivela la forzista - Libero_official : Licia Ronzulli e l'accusa terminale a Giuseppe Conte: 'Vi ricordate quando Matteo Renzi...'. Cosa rivela la forzista - licia__ : RT @MilaSpicola: TAGLIATI I FONDI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI Manovra: universitari, 100 mln di tagli al diritto allo studio; nello sp… - leleilenia : Licia Ronzulli e Anna Maria Bernini “gridano” che “potevano mettere....” ! Con che faccia dopo che hanno lasciato c… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Nel mirino di, dopo il discusso ok alla, ci finisce il premier,. La vicepresidente dei senatori di Forza Italia non usa giri di parole: "Il premierfa un uso troppo disinvolto di parole come cittadini e popolo. Si ricordi che non l’ha eletto nessuno", prem