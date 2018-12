L' omicidio delle turiste scandinave? Non concordato con l' Isis

Marocco - sono dell'Isis i quattro arrestati per l'omicidio delle due turiste scandinave : Le due studentesse sono state violentate e poi sgozzate nella piana di Imlil. In un secondo video si vedono i quattro sospettati dell'omicidio mentre giurano fedeltà allo Stato islamico

Marocco - 4 arresti per l'omicidio delle turiste. «Sono fedeli dell'Isis - è terrorismo» : Svolta al giallo delle due turiste uccise in Marocco. Louisa Vesterager Jespersen, danese 24enne, e Maren Ueland, 28enne norvegese, sono state trovate morte due giorni fa in una zona isolata vicino a...

Il Tribunale del Riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per due delle persone accusate per la morte di Desirée Mariottini : Il Tribunale del Riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per due delle persone accusate per la morte di Desirée Mariottini: i cittadini senegalesi Chima Alinno e Brian Minthe. Ansa scrive inoltre che il Tribunale del Riesame ha “derubricato l’accusa di violenza

La deputata apprende in aula dell'omicidio della figlia. Il video delle urla della donna alla Camera messicana : Una deputata messicana è stata colta da una forte crisi nervosa, in piena seduta alla Camera, dopo essere stata informata telefonicamente dell'omicidio della figlia: lo rende noto El Universal, sottolineando che, in segno di solidarietà, i parlamentari hanno interrotto i lavori in aula.Appresa la notizia, l'onorevole Carmen Medel non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata subito circondata dai colleghi. Secondo ...

Scomparsa di Emanuela Orlandi : trovate delle ossa - la Procura di Roma indaga per omicidio : In corso accertamenti su resti ritrovati in area extraterritoriale vaticana. La Procura di Roma procede per omicidio. Si cercherà di capire se le ossa hanno una compatibilità con il Dna di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le due 16enni scomparse a Roma nel 1983.Continua a leggere

omicidio Ceste - il legale del marito : 'No alla distruzione delle prove' : L'avvocato Giuseppe Marazzita, legale di Michele Buoninconti , condannato per l'Omicidio della moglie Elena Ceste , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1. L'avvocato ha ...