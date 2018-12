Il 2018 di Games with Gold | i voti e il valore in denaro di tutti i giochi gratuiti

Imperdibili offerte Gamestop Natale 2018 del 22 dicembre - irrisorio prezzo PS Plus e God of War : La cavalcata verso il Natale 2018 delle offerte Gamestop volge ormai al termine, con il calendario dell'avvento che sta piazzando gli ultimi, clamorosi sconti prima di salutare tutti e dare appuntamento all'anno prossimo. Sono momenti molto concitati per portare a casa gli ultimi regali, e ovviamente le offerte Gamestop possono rappresentare un ottimo modo per soddisfare le voglie videoludiche del nipotino di turno (ma anche del nipotone, ...

The Game Awards 2018 : Hades è il nuovo gioco dei creatori di Bastion e Pyre ed è già disponibile sull'Epic Games Store : Tra i tanti annunci del The Game Awards 2018 non potevamo di certo ignorare quello che ci ha svelato la nuovissima fatica dei ragazzi di Supergiant Games, team conosciuto e apprezzato per gli ottimi Bastion, Transistor e Pyre. Signore e signori, ecco Hades.Il titolo in questione si presenta come un dungeon crawler con un'impostazione da hack 'n' slash e può contare su uno stile artistico, come da tradizione per lo studio, molto curato e ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

Games Awards 2018 : Tutti gli annunci : Si è appena conclusa l’edizione 2018 dei Games Awards, in questo articolo vogliamo riassumervi Tutti gli annunci fatti durante la premiazione. Games Awards 2018: Tutti gli annunci Ashen disponibile da oggi su Xbox One e PC Windows 10 annunciato Journey to the Savage Planet, previsto per il 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Si tratta di un’avventura Sci-Fi ambientata su un pianeta inesplorato, con elementi action e ...

Games Awards 2018 : Tutti gli annunci - Gameplay e Trailer : Si è appena conclusa l’edizione 2018 dei Games Awards, in questo articolo vogliamo riassumervi Tutti gli annunci fatti ed i Gameplay e Trailer mostrati. Games Awards 2018: annunci e Trailer 

Games Awards 2018 : Candidati e Vincitori : I Games Awards 2018 si sono appena conclusi, vi riassumiamo di seguito la lista completa di tutti i giochi Candidati per le varie categorie ed i Vincitori. Game Awards 2018: Tutti i Vincitori Gioco dell’anno Assassin’s Creed Odyssey” (Ubisoft Quebec / Ubisoft) “Celeste” (Matt Makes Games) “God of War” (Sony Santa Monica / SIE) “Marvel’s Spider-Man” (Insomniac Games / ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di dicembre 2018 : Come di consuetudine Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al prossimo mese (ossia dicembre 2018), i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Q.U.B.E. 2 Q.U.B.E. 2 ti immerge in un mondo alieno dilapidato e, nel ruolo dell’archeologo Amelia Cross, devi cambiare lo spazio circostante e lavorare insieme ad altri sopravvissuti per trovare la strada di casa. Nel ...

Lucca Comics & Games 2018 si chiude con 251.000 biglietti venduti : Molto amati anche gli spettacoli, che hanno offerto una visione che integra il mondo Comics: esperimento assai riuscito lo spettacolo teatrale "Kobane Calling On Stage", adattamento della ...

Lucca Comics & Games 2018 : all'asta per beneficenza una Nvidia RTX 2080Ti unica al mondo : Tra i padiglioni del Lucca Comics & Games di quest'anno non è stato strano trovare quello di Nvidia, che quest'anno si è presentata non più come ospite di altri marchi bensì come espositore vero e proprio. Con il lancio della nuova serie lo scenario è stato infatti utile per presentare anche al pubblico della fiera la linea di schede video 20XX che ha settato un nuovo standard per tutta l'industria. L'abbiamo vista in azione su build custom ...

Lucca Comics & Games : il videogioco sempre più protagonista nell'edizione 2018 : Chiusa da poco la 52° edizione di Lucca Comics & Games, oltre 251 mila i biglietti strappati. Tante le sorprese e le attività dedicate alle migliaia di visitatori che hanno invaso le strade del centro storico lucchese, in particolare tutti gli appassionati di videogiochi hanno potuto godere di questi 5 giorni all'insegna del divertimento e del gioco.Si parte da TIM, grande protagonista della kermesse toscana, che ha organizzato tornei di ...

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Oltre 251 mila biglietti venduti : ... Zerocalcare, Gipi, Leo Ortolani, Sio, Simone Bianchi, Tuono Pettinato, Tanino Liberatore, Alessandro Baronciani… Molto amati anche gli spettacoli, che hanno offerto una visione che integra il mondo ...

Kingdom Hearts 3 : un nuovo trailer dedicato a Rapunzel in occasione del Lucca Comix & Games 2018 : In occasione della fiera italiana del Lucca Comix & Games 2018, che si tiene annualmente proprio nel panorama della Città Vecchia di Lucca, Square Enix ha presenziato con il nuovo trailer di Kingdom Hearts 3, riporta Dualshockers.Il filmato ha introdotto la partecipazione dell'executive producer Shinji Hashimoto alla fiera italiana del videogioco e del fumetto, ed è inoltre dedicato al Regno di Corona, ovvero il regno di Rapunzel che potremo ...

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Fabio Guaglione scrittore : In termini di scrittura, dall'high concept in stile "Mine" ad una saga di romanzi ci passa un mondo. Come si riesce a rimbalzare tra forme così differenti? Cercando di non anteporsi al medium. E' ...

«Lucca Comics and Games 2018» : i travestimenti e cosplayer più folli - : La nostra selezione vuole mostrarvi il mondo più fantasioso del travestimento. Più sono folli, più ci piacciono. I travestimenti più belli del «Lucca Comics and Games 2018» Schermo intero Il cast del ...