Coppia uccisa nel Catanzarese | trovato ex di lei | è sotto interrogatorio

Coppia uccisa nella tabaccheria a Catanzaro - fermato l'ex di lei dopo una notte di ricerche |"Ha freddato l'uomo che cercava di fuggire" : I carabinieri, dopo una nottata di ricerche , hanno rintracciato l'ex convivente di Francesca Petrolini, la donna di 53 anni uccisa ieri insieme al nuovo compagno, Rocco Bava, di 43, nella tabaccheria a Davoli di proprietà di lei. Si tratta di un 67enne, G.G., cognato della donna ed ex compagno

Coppia uccisa - l'ex portato in caserma : 12.40 I carabinieri, dopo una nottata di ricerche, hanno rintracciato l'ex convivente di Francesca Petrolini, la donna di 53 anni uccisa ieri insieme al nuovo compagno, Rocco Bava, di 43, nella tabaccheria a Davoli di proprietà di lei. Si tratta di un 67enne, cognato della donna. Dopo essere rimasta vedova,Francesca aveva allacciato una relazione con il fratello del marito. L'uomo era a casa di un amico a Davoli. E' stato portato in caserma ...

Coppia uccisa a Davoli : ipotesi femminicidio - spunta pista dell'ex - : Dopo l'assassinio di una 53enne e del suo fidanzato nel catanzarese, gli inquirenti stanno indagando su alcune minacce che la donna avrebbe ricevuto in passato dall'ex che non aveva accettato la fine ...

Coppia uccisa in un negozio in Calabria : 22.04 Ha cercato di fuggire, ma è stato ucciso. La vittima è un uomo 43enne. uccisa anche la compagna di 53 anni. E' successo a Davoli Superiore (Catanzaro). I due erano nella tabaccheria di proprietà della donna quando è entrato l'assassino che ha sparato prima contro la donna, uccidendola sul colpo. Poi,ha inseguito all'esterno l'uomo ferendolo gravemente. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza. I due erano separati e avevano una ...

Catanzaro - omicidio in tabaccheria : Coppia uccisa a colpi di pistola : Le vittime sono Rocco Bava 43 anni, residente a Simbario (Vibo Valentia), e Francesca Petrolini, 53 anni. La donna è morta sul colpo mentre l'uomo, in un primo momento ferito in alcune parti del corpo, ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto ed ucciso all'esterno del negozio, di proprietà della donna.Continua a leggere