Antognoni | ' Fiorentina ancora giovane | serve pazienza'

Fiorentina - Antognoni : 'Giocare a San Siro non è mai facile' : Il club manager della Fiorentina , Giancarlo Antognoni , ha parlato a Sky Sport nel pre partita della sfida contro il Milan : 'Sappiamo che ci aspetta una partita dura come ormai tutti i match di serie A. In particolare giocare a San Siro è sempre difficile'.

Fiorentina - Antognoni : 'Simeone? Se non segna ovviamente viene criticato' : Giancarlo Antognoni , club manager della Fiorentina , parla a Sky Sport prima della sfida con la Juve : 'Prima o poi il gol di Simeone arriverà, speriamo questa sera. Comunque ha creato altre situazioni favorevoli ai compagni. ovviamente un attaccante se non segna ...

Fiorentina - Antognoni felice per Biraghi : “Gol in azzurro coronamento del lavoro fatto in viola” : Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, premiato in mattinata all’evento organizzato da Estra nella sede del comune di Prato, ha parlato di Biraghi e del gol realizzato in Nazionale: “Mi ha fatto piacere perché ha realizzato una rete decisiva un ragazzo che si impegna sempre al massimo. Il gol é stato il coronamento del lavoro fatto in questi due anni a Firenze. La sua dedica particolare ad Astori è stata ...