Che cosa è la circoncisione? E quando è rischiosa?

Meteo - sarà un Natale pazzo : ecco Che cosa ci aspetta. La situazione ora per ora : sarà una vigilia di Natale decisamente mite, almeno al Centrosud. Le previsioni Meteo per domenica 23 e lunedì 24 dicembre sono concordi nel delineare un quadro Meteorologico caratterizzato da tempo stabile, con temperature decisamente sopra la media. Merito dell’anticiclone di origine subtropicale che abbraccia l’Europa occidentale, interessando anche gran parte dell’Italia. Con il sole e le temperature che lievitano (fino a ...

Michael SchumaCher - la toccante confessione di Toto Wolff : 'Cosa gli devo' : 'Schumi è sempre nei nostri pensieri'. Lo dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff , parlando del sette volte campione del mondo, Michael Schumacher , in un'intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag . 'Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui', le parole di Wolff. '...

L'Eredità - la decisione impressionante del campioncino MiChele : 'Cosa farò coi soldi della vincita' : A L'Eredità di Flavio Insinna su Rai 1, la scorsa settimana, il campione Michele Iovine ha indovinato la parola finale de La Ghigliottina e incassato 25mila euro come montepremi nel quiz pre-serale. ...

Che cosa c'è nel testo della manovra fra conferme e sorprese amare : pure una tantum di 100 euro per andare a funghi : Rivenditori, box office, siti internet ufficiali degli eventi avranno sei mesi per predisporre i biglietti nominativi, come già avviene per le partite di calcio, per accedere a concerti e spettacoli. ...

Regione - vouCher anziani e nidi gratis Ecco cosa cambia con il bilancio 2019 : Il voucher da mille euro per gli ospiti delle case di riposo che salta; il bonus bebè che diminuisce da 1.800 a 1.500 euro ma che è destinato a raggiungere un numero più ampio di famiglie; le rette ...

Che cosa c'è nel testo della manovra fra conferme e sorprese amare : una tantum di 100 euro per andare a funghi : Rivenditori, box office, siti internet ufficiali degli eventi avranno sei mesi per predisporre i biglietti nominativi, come già avviene per le partite di calcio, per accedere a concerti e spettacoli. ...

Manovra - ecco cosa c'è nel maxiemendamento : previsto anChe un taglio da oltre 5 mld agli investimenti : Il governo Conte si appresta a chiudere il capitolo Manovra. Il voto al testo definitivo è previsto per stasera alle 20:30, ma la discussione generale sul testo è già cominciata, seppur tra molte polemiche. Deputati e Senatori dovranno esprimersi sul cosiddetto maxiemendamento presentato dall'esecutivo, che sostituirà in toto il testo dell'articolo 1 della Manovra economica per il 2019. Un cambio di rotta radicale ...

Bere caffè fa bene alla salute? Ecco cosa succede davvero al nostro corpo e qualChe utile consiglio per consumarlo in sicurezza : Il caffè è il secondo prodotto più commercializzato sulla Terra, indizio inequivocabile della passione dell’uomo nei confronti di questa bevanda dal gusto intenso e dalla forte scarica di energia. Ma vi siete mai chiesti cosa succede al corpo quando beviamo caffè? Ecco cosa sostengono gli esperti. Ci rende più felici C’è un motivo se moltissime persone iniziano la loro giornata con un caffè: ci rende più felici. La psicoterapeuta Dana Carretta ...

FOMO e ansia da notifiChe : perché abbiamo sempre paura di perderci qualcosa? : Se infatti il web ha incrementato notevolmente il disbrigo di pratiche amministrative, reso più accessibili certi servizi, più economici altri, messo in connessione il mondo intero , o meglio, quello ...

MasterChef - cosa fa oggi Valerio Braschi : Masterchef all stars , sono stati alcuni concorrenti tra più amati delle prime sette edizioni. Manca Valerio Braschi, che ha trionfato nella sesta edizione , video , , la più seguita del programma. Ma ...

Vi dico Che cosa penso della manovra modificata. L'articolo del ministro Savona : ... riuscirebbe a mantenersi sia pure lievemente su una linea discendente nella prima ipotesi e ridursi ancor più nella seconda; se non accadesse, il quadro di riferimento della politica economica del ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Lo scandalo del Dio incarnato - Che cosa resta del volto amato di Gesù che ancora festeggiamo nel Natale, sia pur deturpandolo in vari modi

Cosa c'è nella manovra Che sarà votata domani : Il Senato voterà domani la manovra modificata dopo il negoziato con la Commissione europea, dopo lo slittamento del maxiemendamento. La Camera la discuterà giovedì 27 dicembre, con prosecuzione prevista venerdì 28. Il lavoro della commissione Bilancio si svolgerà invece sabato 22 e domenica 23. Pil Il Pil dell'Italia crescerà nel 2019 ...

Manovra - Forza Italia sfida Di Maio : “Ecco cosa avete fatto davvero”. Il nostro fact-Checking : Facendo il verso alla "to do list" diffusa sui social dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, Forza Italia ha pubblicato su Twitter un'analoga lista contenente però i "traguardi" raggiunti dal governo e non menzionati da Di Maio in quanto difficilmente considerabili appetibili dagli elettori.Continua a leggere