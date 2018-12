Strage di Charlie Hebdo | l' ideatore preso a Gibuti

Terrorismo : arrestato a Gibuti Peter Chérif - ‘mente’ della Strage Charlie Hebdo : Era ricercato dal 2011 e quattro anni dopo è stato identificato come la mente dell’attacco a Charlie Hebdo a Parigi e sospettato di essere stato anche in contatto con Amedy Coulibaly, l’autore dell’attacco contro l’Hyper Cacher. Peter Chérif, 36enne meglio noto con il nome di Abou Hamza, è stato fermato a Gibuti e sarebbe in corso la sua estradizione verso la Francia. Membro della rete di Buttes-Chaumont e tra i terroristi più ricercati al ...