Stangata tasse locali | si pagherà 1 mld in più

Manovra - crescono le tasse. Per chi arriva la Stangata : Ecotassa anche sulle berline, tasse locali a rischio rialzo, stop allo sconto Irap e agli sconti Ires

Stangata in arrivo sull'auto : tasse fino a 3.000 euro : Roma - Incontro andato male, "un comizio". Le associazioni del settore non sono soddisfatte dal primo incontro sulla tassa sulle auto inquinanti. Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha convocato per le imprese i rappresentanti di Fca, Cnh-Iveco, Tesla, Lamborghini, Renault, Telos. Per le associazioni imprenditoriali le delegazioni di Confindustria, Federauto, Assilea, Anfia, Ancma, Aniasa, Unrae. All'incontro anche l'Aci e le ...

Dicembre con le tasse : Stangata lunga un mese : Dicembre è il mese nero delle tasse. Da oggi e fino al 31 Dicembre 2018 milioni di italiani dovranno aprire il portafoglio. Il "salasso" è cominciato già da ieri, lunedì 3 Dicembre, con il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e di affitto che sono stati stipulati, oppure tacitamente rinnovati l'1 novembre 2018. Una data questa che di fatto riguarda il pagamento della cedolare secca. Occhio anche al 7 Dicembre, pure a ...

Tasse - Stangata sui rifiuti : gli aumenti regione per regione : Benedetti rifiuti. Si avvicinano le scadenze per pagare la tassa sull'immondizia e i dati dicono che si tratta di una vera e propria stangata. Ogni famiglia, in media, paga qualcosa come 302 euro l'anno di imposte per la raccolta dei rifiuti. Certo: le differenze regione per regione sono molte. E in alcuni casi davvero consistenti. Si parla di uno scarto del 120% tra la regione più economica e quella più costosa, dato che sale al 270% tra la ...

Tasse - Stangata in arrivo per le addizionali Irpef : rischio di imposte locali più care nel 2019 : Alla fine si paga sempre di più, nonostante i proclami e gli annunci in campagna elettorale. Il taglio delle Tasse locali non ci sarà e, anzi, da gennaio si rischia di dovere sborsare di più. Duemila ...

Fisco - arriva la Stangata di Capodanno : da Regioni e Comuni più tasse per due miliardi : Il 2018 si conclude amaramente. A Capodanno infatti arriva una stangata per i contribuenti: dal primo gennaio 2019 tornano a salire le tasse locali, Imu, addizionali comunali e regionali. Una stangata ...

Tasse : nuova Stangata in arrivo dal governo Lega e Cinque Stelle per chi viaggia : Arriva una nuova stangata per chi viaggia. Di fatto l'Anci in audizione al Senato sul dl Fiscale ha messo sul campo le proposte per dare ossigeno alle casse dei Comuni.Si in cima alle richieste c'è un nuovo tributo da applicare nelle città metropolitane di circa 1-2 euro sui biglietti dei passeggeri che partono dagli aeroporti e dai porti. Inoltre i Comuni hanno chiesto un aumento dei tariffari per le imposte sulla pubblicità e l'unificazione di ...

Fisco - Stangata da 57 miliardi. Tasse locali a rischio boom : Cinquantasette miliardi . Li verseranno questo mese al Fisco gli italiani. Da sempre novembre è il periodo dell'anno più impegnativo per i contribuenti: l'Erario fa cassa. La super cifra sarà pagata, ...