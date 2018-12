Pesce scaduto nel 2011 | sequestrate 11 tonnellate destinate ai cenoni di Natale

La Guardia Costiera ha scoperto un mercato del Pesce scaduto (anche nel 2010) : C'era anche pesce scaduto addirittura nel 2010, spacchettato, rietichettato e pronto per essere venduto a ignari consumatori in vista delle festività di Natale o di Capodanno. La Guardia Costiera l'ha intercettato e sequestrato in depositi di Bisceglie, in Puglia. In un altro caso era pesce scaduto nel 2013, scoperto in depositi siciliani, a Sciacca, Porto Empedocle, Palermo. Sono due dei numerosi episodi di frode ...