Per la borsa americana | la settimana chiusa ieri è stata la peggiore dell’ultimo decennio

Spread - Borsa e grandi oPere : ecco la lista che Di Maio tace. Crolla la fiducia dei consumatori : Lo Spread L'instabilità politica e le incertezze sulle misure economiche hanno fatto schizzare lo Spread a 300. Bruciando i risparmi degli italiani e facendo lievitare i tassi di interesse. Una ...

Le condanne al clan Spada e il crollo della Borsa americana Per lo shutdown : DALL'ITALIA Slitta il maxiemendamento sulla manovra al Senato. Verrà presentato in Aula domani alle 14, e le dichiarazioni di voto inizieranno dalle 20 e 30. Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha detto: “Il governo pensa che il Senato sia il suo zerbino. E’ una vergogna: sono contr

Seduta molto negativa Per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 58% - - borsa Piazza Affari : in discesa Telecom Italia : Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a ...

Perchè le borse crollano? Conviene comprare su Borsa Italiana oggi? : I segnali di un crollo delle borse di tutto il mondo già c'erano stati ma nella seduta di ieri c'è stata un'esplosione di tutti quesi segnali. Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con i ...

Giovedì è stata un’altra giornata di grandi Perdite Per la borsa statunitense : Giovedì 20 dicembre è stato un altro giorno difficile per la borsa statunitense, con l’indice Dow Jones di Wall Street che ha perso circa 464 punti, che si aggiungono a quelli persi nei cinque giorni precedenti arrivando a 1.700. L’indice

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei Perde 1 - 11% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 1,11% – La Borsa di Tokyo scende ancora. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 20.166,19 punti, con una perdita di 226,39 punti, pari all’1,11 per cento. In apertura l’indice ha registrato 20.310,50 punti, salendo 20 minuti dopo fino a 20.334,73 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata ...

Borsa svizzera chiude in Perdita - SMI -1 - 47% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Piazza Affari : giornata nera in Borsa Per Ferrari : In forte ribasso il cavallino rampante di Maranello , che mostra un disastroso -2,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari più ...

Borsa : Tokyo - aPertura in calo - -0 - 89% - : ANSA, - Tokyo, 20 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in negativo, in scia alla fase di correzione in atto a Wall Street che vede gli indici azionari Usa ai minimi del 2018, mentre si delineano ...

Tonfo alla Borsa di Tokyo - Nikkei Perde 2 - 84% : Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2,84% – La Borsa di Tokyo oggi registra un Tonfo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 20.392,58 punti, con una perdita di 595,34 punti, pari al 2,84 per cento. In apertura l’indice ha registrato 20.779,93 punti, salendo in mattinata fino a 20.841,34 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso la ...

Saipem corre in Borsa. Progetto Artic LNG 2 strategico Per sviluppo : Saipem continua a correre a Piazza Affari con un guadagno del 3,53% , dopo la sigla di un importante contratto in Russia relativo al Progetto Artic LNG 2. Un contratto che rientra nell'ambito degli ...

Borsa - Milano corre Per l'accordo con l'Ue sulla manovra. Spread a 250 : In rialzo i titoli delle altre piazze europee: attesa per le decisioni della Fed sui tassi d'interesse

Borsa : Tokyo - aPertura piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, riflettendo l'ampia volatilità registrata dagli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ...

Borsa : Tokyo - aPertura piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 19 DIC - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, riflettendo l'ampia volatilità registrata dagli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ...