Natale con il Rototom Sunsplash

Musei Civici di Parma - speciale "Racconti di Natale" dal 22 al 26 dicembre : Parma Prosegue in Galleria San Ludovico la settima edizione di Racconti di Natale , la rassegna di appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie con narrazioni, spettacoli, proiezioni, laboratori, tanti libri da leggere e un angolo gioco per i più piccoli. Ecco gli appuntamenti in programma da sabato 22 a mercoledì 26 dicembre , che si affiancano alla ...

Previsioni Meteo - l’Anticiclone di Natale porta super-caldo : +20°C anche al Nord - +25°C al Sud. E anche a Capodanno l’anomalia continua : 1/12 Lunedì 24 Dicembre: le temperature ad 850hPa previste per le ore 13:00 del ...

Con Zucchero il Natale è ancora più dolce : Numerosi concerti, infatti, da Negrar ad Arbizzano passando per Fane e Prun, oltre che spettacoli teatrali per i bambini delle scuole, si sono già tenuti in chiese, sale civiche, istituti scolastici ...

Natale - al via regali salvaolio con -50% raccolto : ... dal Lazio alla Toscana Regalare una bottiglia di extravergine italiano " affermano Coldiretti e Unaprol " fa bene alla salute di chi la riceve, al paesaggio, al lavoro e all'economia del territori ...

A due anni combatte contro un tumore rarissimo - il papà : 'Inviategli cartoline di Natale' : Un bambino di due anni sta lottando contro una rara forma di tumore, molto aggressivo. Reginald Flores , il papà, dice che il suo figlio maggiore, anche lui chiamato Reginald jr, è sempre stato un ...

Il 26 a San Giusto tradizionale Concerto di Natale della Cappella Civica : ... 2 Trieste TS Orario - Ingresso: 18.00 Il 26/12/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://https://www.facebook.com/CappellaCivicaTrieste/ Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Arte di ...

Modica - gli auguri di Natale nell'aula consiliare : Oggi al palazzo San Domenico di Modica si è tenuto il tradizionale scambio di auguri tra i consiglieri comunali e i dipendenti nell'aula consiliare

OGNI MALEDETTO Natale - RAI 3/ Streaming video del film con Valerio Mastrandrea - oggi - 21 dicembre 2018 - : OGNI MALEDETTO NATALE, la trama e il cast del film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 21 dicembre 2018 con Alessandro Cattelan e Alessandra Mastronardi.

'Viaggia indietro nel tempo con l'Antico Villaggio di Natale' : Tra tradizione e innovazione torna L'Orologio Incantato due spettacoli di videomapping " realizzati uno attraverso la colorata fantasia dei bambini con i loro disegni e l'altro con videoproiezioni 3D ...

A Carolei-Dipignano (CS) - All’Istituto “S.Valentini”un Concerto di Natale all’Insegna di : Pace - Solidarietà - Famiglia : La Dirigente Scolastica, D’Ippolito, afferma che l’Istituto è impegnato a rinsaldare il binomio: “Una Scuola di Valore, una Scuola di

Belen - cena di Natale con la famiglia : c’è anche papà Gustavo : papà Gustavo sta bene: Belen Rodriguez tira un sospiro di sollievo e si prepara a celebrare le feste natalizie insieme a tutta la famiglia. La showgirl argentina ha organizzato una cena di Natale con tutti i suoi cari, pubblicando su Instagram i video che documentano la serata a base di brindisi, baci e risate. Fra gli ospiti non solo i cugini della 34enne, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez, ma anche papà Gustavo. L’ex ...

Belen Rodriguez e la cena di Natale in famiglia - con papà Gustavo dopo il ricovero. «Il 2018 se ne può andare aff***» Video : Belen e la cena di Natale in famiglia, c'è anche papà Gustavo. I Rodriguez si sono riuniti con parenti e amici per celebrare le festività in un noto locale milanese. E nelle...

Natale con la valigia in mano : 18 milioni di italiani in viaggio : Ogni occasione è buona per prendere la valigia e staccare la spina per qualche giorno. Quale migliore occasione del Natale che per molti italiani da sempre fa rima con vacanza. Saranno diciotto ...

Amici 18 : il Natale non placa gli scontri : Daniel Acque agitate nella scuola di Amici 18, prima della pausa natalizia. Dopo l’ennesima sconfitta, la terza consecutiva, subita nell’ultimo speciale di sabato, i nervi dei ragazzi della squadra di Atene sono a fior di pelle, con polemiche e litigi continui, che hanno coinvolto pure Jefeo e Giacomo Eva degli ‘spartani’. Tutto ruota principalmente intorno al cantautore di origine napoletana Daniel Piccirillo, considerato l’anello debole dai ...