Two Worlds III? È ancora in fase di pre-produzione e uscirà tra 4 o 5 anni

(Di venerdì 21 dicembre 2018) In sviluppo dal marzo del 2016, Twonon hauna finestra di lancio e stando agli ultimi dettagli condivisi dagli sviluppatori, potrebbe non averla per molto, molto tempo.Il terzo capitolo della saga di RPG fantasy sviluppata da Reality Pump e pubblicata da TopWare Interactive avrebbe dovuto essere completato entro il mese di marzo del 2019, e non ricevendo aggiornamenti sullo stato dei lavori Wccftech ha contattato gli stessi sviluppatori, che purtroppo non hanno buone notizie per chiunque non veda l'ora di mettere le mani sul gioco.Un rappresentante di TopWare Interactive ha risposto alla domanda di Wccftech svelando che Two, nonostante sia in sviluppo dal 2016, èindi pre-. Conseguentemente, lo studio si aspetta che il gioco non sia finito prima di quattro o cinque. Il team sarebbe infatti concentrato a completare l'ultimo ...