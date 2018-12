Rinnovo Mandzukic | passi avanti Juve-entourage | le cifre

serieanews

: Rinnovo Mandzukic: il croato è il prossimo della lista - junews24com : Rinnovo Mandzukic: il croato è il prossimo della lista - mavakaga : RT @tuttosport: #Mandzukic-#Juventus, i primi passi verso il rinnovo - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Mandzukic-#Juventus, i primi passi verso il rinnovo -

(Di venerdì 21 dicembre 2018)– Marioè sempre stato un attaccante importante per lantus, ma quest’anno, con l’approdo di Cristiano Ronaldo è diventato praticamente fondamentale. Come non mai, nelle scelte di Allegri, è sempre presente il duo Ronaldo-e quest’ultimo ha avuto una maturazione che gli ha permesso di diventare molto utile alla causa. L’attaccante …L'articolo: leproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....