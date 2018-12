Quella che esce dal confronto con Bruxelles è una legge di bilancio più equilibrata

Città cinese vieta il Natale : niente Santa Claus - alberi o decorazioni in Quella che appare come una vera e propria repressione religiosa : Mentre il resto del mondo si sta preparando al Natale, agli abitanti di una Città cinese è stato riferito che quest’anno le festività sono vietate dal governo. Non sarà permessa alcuna immagine di Babbo Natale per le strade e i negozi locali non potranno vendere decorazioni natalizie o alberi di Natale. Siamo nella Città di Langfang, vicino alla capitale Pechino. L’ordine avvisa i negozi e le aziende locali che non potranno svolgere eventi ...

Barbara Bouchet : "Le molestie? Ricordo Quella volta in cui Jerry Lewis mi disse : sdraiati sul divano" : È stata un'icona sexy del cinema anni '70, una carriera cominciata a 14 anni, dopo aver vinto un concorso di bellezza. L'anno successivo, appena 15enne, Barbara Bouchet dalla Baviera si trasferiva a Los Angeles, per lavorare a Hollywood. A distanza di anni dal suo esordio, l'attrice, in un'intervista rilasciata a Leggo, ricorda come da giovanissima è stata costretta a fronteggiare le molestie da parte di colleghi molto più ...

Migranti - perché la rotta Marocco-Spagna è ora Quella più percorsa per arrivare in Europa : «Il nostro Governo è stato il primo dell'Africa ad adottare una politica migratoria - precisa il ministro - . Già alla fine del 2009 abbiamo compreso che il fenomeno migratorio è interessato da ...

Pupo : il gioco - le donne e le bugie. “Quella di cui più mi vergogno? Non sapevo come liberarmi di una donna - le dissi che avevo poche settimane di vita” : Pupo si racconta al settimanale Oggi. Il cantante toscano è a teatro con Pinocchio e di bugie, stando a quanto racconta, ne ha dette diverse anche lui. Quella di cui più si vergogna? “Non sapevo come liberarmi di una donna e allora andai da lei e piangendo la convinsi che mi restavano poche settimane di vita, che era meglio non vedersi più”. Ma Enzo Ghinazzi ha raccontato anche bugie piuttosto rischiose: “Ho i brividi a ...

CHIARA DANESE/ Le cene di Arcore - Berlusconi e 'Quella volta che mi sono fidata di Emilio Fede' - Italia Si - : CHIARA DANESE è una delle ospiti del nuovo appuntamento di Italia Si, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni

11 dicembre 2002 : Quella volta che Dave Grohl disse che i Gemelli Diversi facevano schifo : Facciamo un salto temporale e torniamo indietro di 16 anni, all'11 dicembre 2002: Dave Grohl è ospite a TRL Italia, programma in onda sul canale musicale MTV. Con lui ci sono anche i Gemelli Diversi, che in quegli anni sono uno dei gruppi più ascoltati dai giovani: i Gemelli Diversi hanno appena finito la loro performance, e si sente Dave Grohl commentare con "che schiffo!"....Continua a leggere

Astrofisica : ricreate in laboratorio gocce di materia simile a Quella che ha riempito l’universo primordiale dopo il Big Bang : Un distillato di universo, come doveva apparire subito dopo il Big Bang. È il colossale salto indietro nel tempo realizzato nei laboratori dell’Università del Colorado, dove per la prima volta i ricercatori sono riusciti a riprodurre qualche goccia di bollente materia allo stato liquido simile a quella che doveva trovarsi nel cosmo primordiale. Si tratta – spiega Global Science – del cosiddetto plasma di gluoni, sostanza che secondo ...

Altro che "LA" trap. l'unica musica da ascoltare è Quella de "IL" Trap : Se siete stanchi di vedere e sentire la parola "trap" ovunque, ora potreste fare un’eccezione. Soprattutto se amate il mondo del pallone, i grandi allenatori e i profili che hanno fatto la storia dello sport italiano. Da qualche mese sui social ha fatto irruzione IL Trap. Sì, proprio lui. Giovanni Trapattoni, lo storico mister che ha guidato alcune tra le più forti squadre italiane ...

Quella sinistra francese che sta al fianco dei gilets jaunes : Paralizzare l'economia, quindi, e non solo dal punto di vista della circolazione delle merci come i gilets fanno già in molte località francesi, ma a partire dai luoghi di lavoro. 'È 40 anni che la ...

Lina Wertmüller : “Quella volta che mandai a quel paese Moretti sul red carpet di Berlino e dissi di no a Madonna” : Un piccolo ingresso, un Pistoletto che riflette la nostra immagine dietro quella di una donna, due fantocci di stoffa che non nascondono le loro nudità, altri quadri alle pareti, le luci soffuse sulle scale che poi ritroviamo anche nel salone principale al secondo piano, capaci di creare, nell'insieme, un ambiente che ricorda, per arredo e atmosfera, l'hotel Locarno poco distante. Quando si entra a casa di Arcangela Felice Assunta ...

Aumenti di 3mila euro sulle auto inquinanti : gli imprenditori insorgono. Di Maio annuncia modifiche : "Ma la direzione è Quella giusta" : "Da 30 anni tengono la macchina a idrogeno nei cassetti per vendere il petrolio", proclamava durante i suoi spettacoli. Mentre potevano essere prodotte auto capaci di espelelre sano "vapore acqueo", ...

Perché Quella dei "gilet gialli" è una vittoria totale (che nessuno si aspettava) : Macron (la cui popolarità è in picchiata) ha deciso: gli aumenti delle tasse sui carburanti sono "annullati". Non solo una...

Quella volta che Bertolucci e Pasolini si sfidarono a calcio sul set : Chissà che pensavano Bertolucci e Pasolini di quello che accadeva nella politica italiana di quei giorni, sempre che avessero il tempo per pensarci visto che avevano ben altri problemi da risolvere: ...