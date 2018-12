Ostia | 7 condanne in appello a clan Spada per racket delle case popolari | “Metodo

Ostia - maxi inchiesta Spada : prime 3 condanne - per giudice è clan di mafia : Quella del clan Spada, a Ostia, è un'associazione di tipo mafioso. La sentenza, prima nel suo genere, arriva dal gup del tribunale di Roma che giudica con rito abbreviato tre dei 32 arrestati nel maxi ...

Condanne per mafia al clan Spada di Ostia - è la prima volta : Condannati a 10 anni e 8 mesi e a 9 anni di carcere, per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per la prima volta il tribunale di Roma attribuisce il reato disciplinato dall'articolo 416 bis a tre membri del clan Spada di Ostia. Il gup Claudio Cappiello, ha accolto le richieste del pubblico ministero Mario Palazzi, ha condannato Massimiliano Spada, Massimo Massimiani detto Lelli e Claudio Galatioto. Per i primi due la pena più ...

Roma - clan Spada : tre condanne per associazione di stampo mafioso. È la prima volta per il gruppo attivo a Ostia : Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l’associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. In particolare il gup Claudio Cappiello, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spada e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto. I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nella maxi operazione che ...