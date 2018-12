La mia vodka per un cavallo Arshavin torna a casa

ilfoglio

: Arshavin annuncia l’addio al calcio e Solskjær prende il posto di Mourinho al Manchester United. 'That Win the Best… - ilfoglio_it : Arshavin annuncia l’addio al calcio e Solskjær prende il posto di Mourinho al Manchester United. 'That Win the Best… - Gretabevecaffe : @__Hubble__ @vodka_revolver Erano i bimbi dell'asilo, bellissimi, adoravano la mia radiolina e qualcuno mi ha anche… - Denialwts : Sulla mia scrivania c'è una bottiglia di vodka e una crema per le mani -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Non farà commenti sulla sua cacciata, Mourinho – almeno per il momento, ma siamo certi che sta già pensando a quale gesto fare quando affronterà il Manchester da avversario. Un esonero, quello del portoghese dopo poco più di due stagioni sulla panchina dei Red Devils, arrivato atteso come una smenti