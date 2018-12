Il piccolo Alex operato a Roma | trapiantate le cellule staminali del padre

Trapianti : il piccolo Alex operato al Bambino Gesù - il papà ha donato le cellule : Il piccolo paziente affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), trasferito dall’Ospedale Great Ormond Street di Londra presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato sottoposto, come da programma precedentemente annunciato, a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Nei giorni scorsi erano stati completati tutti gli screening necessari per identificare, tra i due genitori, il donato re di cellule staminali ...

