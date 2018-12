Global Compact | l' ONU ha nascosto informazioni del documento?

Prodi crede ancora all'Europa e difende immigrazione e Global Compact : Perché i dominatori del mondo sono tutti americani e cinesi e nello scontro tra giganti c'è un disperato bisogno di un saggio mediatore . Che non può essere che l'Europa' .

'Global Compact on refugees' : Giorgia Meloni insorge contro il 'sì' dell'Italia : Nella giornata di lunedì, l'ONU ha dato il via libera al documento 'Global Compact on refugees' (il Patto ONU sui rifugiati), che ha ricevuto l'approvazione dell'Italia, a margine del quale si è espressa in modo critico il leader di 'Fratelli d'Italia', Giorgia Meloni, la quale ha ricordato che ''in tempi di migrazioni gli italiani non erano sostenuti dai Paesi stranieri con 37 euro e mezzo al giorno''. Mercoledì 19 dicembre, alla Camera è stata ...

La farsa in Parlamento sul Global Compact : decide di non decidere : Dopo l'assenza dell'Italia alla recente conferenza di Marrakech, dove 164 paesi del mondo hanno firmato il patto, la palla è passata al Parlamento, che per ora ha preso tempo in attesa che M5s e Lega ...

Global Compact - il 5Stelle Brescia 'Per ora un rinvio - ma fra tre mesi l Italia aderirà' : ... sembra pensarla come il presidente della Camera, Roberto Fico che ieri, ha ribadito che l'Italia deve approvare il Global compact sottolineando che non sarà il sovranismo imperante nel mondo a ...

Migranti - perché l'Italia si è astenuta sul Global Compact : Il leader della Lega Matteo Salvini è stato chiaro: "Sul Global Compact la posizione mia e della Lega è assolutamente...

Passa il Global Compact for Migration ma i grillini si astengono : Meglio non prendere posizione piuttosto che irritare Matteo Salvini. Meglio non decidere. Così l’Italia si astiene sul Global Compact. L’Assemblea

Onu e migranti - no di Roma al Global Compact Fico contro Lega e M5S : Il via libera Onu sui migranti riapre lo scontro, Roma congela l’adesione. E intanto la Tunisia ferma i rimpatri

Migranti - Onu approva Global Compact - Italia astenuta. Fico : “Ci vuole approccio globale” : Il Parlamento Italiano ha rinviato la decisione. La Camera ha approvato con 277 voti favorevoli e 224 contrari (3 astenuti) la mozione M5S-Lega sul Global compact. Il documento della maggioranza "impegna il governo a rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia in seguito ad un'ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata".Continua a leggere

Migranti - l'Onu approva il 'Global Compact'. L'Italia si è astenuta : New York - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato oggi la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una sicura ordinata e regolare migrazione , Global Compact for Migration, con 152 voti a ...

Migranti - Onu approva il Global Compact. L’Italia si astiene dopo voto alla Camera Usa - Ungheria - Polonia - Israele dicono no : L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato il Global Compact for Migration – la risoluzione che recepisce il Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare – con 152 voti a favore, 5 contro e 12 astenuti. L’Italia si è astenuta (insieme ad Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Romania, Singapore e Svizzera) in seguito all’approvazione alla Camera di una mozione firmata ...

Conte : Global Compact complesso - valutare nel merito : Roma, 19 dic., askanews, - Sul Global compact per i migranti 'occorre valutare nel merito la questione', perché 'non è lo strumento per valutare se l'Italia è nel consesso dei grandi'. Lo ha detto il ...

