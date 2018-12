Coppa del mondo | Shiffrin trionfa nel gigante Brignone ai piedi del podio

Sci alpino - Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2018 : duello Hirscher-Kristoffersen nella Night Race. Gli azzurri vogliono stupire : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Italia e lo fa con uno dei classici appuntamenti dell’intero Circo Bianco. Domani è in programma, infatti, lo slalom di Madonna di Campiglio. Una gara bellissima ed emozionante non solo per la difficoltà del tracciato (si corre lungo il Canalone Miramonti della 3Tre), ma anche per la cornice offerta dal pubblico e dalla spettacolarità di correre la sera. Sarà una Night Race, con la ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Samuel Costa ed Alessandro Pittin superano il PCR : Due italiani su tre riescono a superare il taglio. Si è disputato oggi il Provisional Competition Round per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica in quel di Ramsau (Austria). Sul trampolino HS98 come di consueto i primi cinquanta del salto odierno si sono qualificati alla gara di domani. Miglior risultato per l’austriaco Franz Josef Rehrl, che con 95 metri ha timbrato 133.1 punti. Vicinissimo il leader di Coppa ...

Ski cross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Jonathan Midol vince davanti al fratello Bastien - Smith la spunta ancora su Naeslund. Fantelli 7^ - male Klotz : Grande spettacolo a San Candido per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di ski cross, disciplina dello sci freestyle. La svizzera Fanny Smith ha bissato il successo ottenuto all’esordio stagionale ad Arosa allungando sulla svedese Sandra Naeslund in classifica generale. Doppietta francese al maschile con i fratelli Midol assoluti protagonisti, mentre l’azzurro Siegmar Klotz è stato eliminato ai quarti di finale gettando ...

Ski cross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Jonathan Midol vince davanti al fratello Bastien - Smith la spunta ancora su Naeslund. Fantelli 7^ - male Klotz : Grande spettacolo a San Candido per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di ski cross, disciplina dello sci freestyle. La svizzera Fanny Smith ha bissato il successo ottenuto all’esordio stagionale ad Arosa allungando sulla svedese Sandra Naeslund in classifica generale. Doppietta francese al maschile con i fratelli Midol assoluti protagonisti, mentre l’azzurro Siegmar Klotz è stato eliminato ai quarti di finale gettando ...

Gigante Courchevel : ha vinto Mikaela Shiffrin - Federica Brignone è quarta! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Gigante femminile Courchevel, streaming video Rai: Federica Brignone comanda la classifica di specialità nella Coppa del Mondo di sci alpino.

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross femminile 2018-2019 : la graduatoria generale : Inizia la Coppa del Mondo di snowboardcross, una delle discipline più spettacolari di tutto il circo bianco. Sette le tappe in programma, si comincia dall’Italia, in quel di Cervinia, poi si riparte nel 2019 per andare a caccia della sfera di cristallo che si assegnerà a Veysonnaz (Sui) nell’ultima gara stagionale. Michela Moioli vuole confermarsi: l’azzurra, campionessa olimpica, è anche la detentrice del titolo già ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Martin Noerl al comando davanti ad Omar Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin è secondo! Michela Moioli eliminata ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin in finale! Michela Moioli subito eliminata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Michela Moioli subito eliminata - sei azzurri ancora in corsa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

Coppa del Mondo da record - almeno mediaticamente : Una Coppa del Mondo da record, almeno mediaticamente. Secondo uno studio effettuato da Audit, infatti, la kermesse di Russia 2018 ha stabilito nuovi primati per questo riguarda i dati di ascolto delle ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Michela Moioli difende lo scettro di regina - uomini per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

Coppa Italia - calendario : spicca Samp-Milan tra gli ottavi di finale della Tim Cup : Il 29 dicembre 2018 si concluderà il girone d’andata del campionato di Serie A. Ci sarà poi una sosta prima della ripresa e nel mezzo si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. L’appuntamento sarà fissato per i giorni del 12, 13 e 14 gennaio 2019. In campo scenderanno le 8 big della passata stagione, tra cui i detentori del trofeo della Juventus. I bianconeri hanno conquistato le ultime 4 edizioni della Tim Cup, portando a 13 i ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2018 : Cai e Otsuka si impongono nello Slopestyle : Primo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Snowboard per quanto riguarda la specialità dello Slopestyle. Gara in scena in quel di Secret Garden (Cina): ad imporsi sono stati il giapponese Takeru Otsuka e la padrona di casa Xuetong Cai. Strepitosa la prova del giapponese, addirittura classe 2001, che si era già fatto notare in Cina per lo splendido secondo posto a Pechino nel Big Air (aveva vinto nella specialità a Modena). Oggi ...