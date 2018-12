Anticipazioni L' Isola di Pietro 3 | l' amore sboccia tra i due protagonisti

Blastingnews

: Isola dei Famosi 2019: cast concorrenti e tutte le anticipazioni - #Isola #Famosi #2019: #concorrenti - zazoomblog : Isola dei Famosi 2019: cast concorrenti e tutte le anticipazioni - #Isola #Famosi #2019: #concorrenti - anticipazionitv : Prima dell'Isola dei Famosi andrà in onda il format Saranno Isolani, che vedrà tra i protagonisti un volto noto di… - zazoomblog : Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi rivela tutte le anticipazioni -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La conferma della terza stagione de L'di3 è arrivata. Si è raggiunto questo nuovo traguardo grazie agli ottimi ascolti avuti dalla seconda stagione (andata in onda qualche settimana fa). Le primissime indiscrezioni non mancano e ci dicono che il protagonista indiscusso sarà nuovamente Gianni Morandi. Il simpatico attore e cantante sarà affiancato nuovamente da Lorella Cuccarini che interpreterà sempre Isabella.Intervista a Gianni Morandi In un'intervista a Tv sorrisi e canzoni uscita il 18 dicembre scorso, Morandi ha confidato di lavorare molto più adesso di vent'anni o quarant'anni fa. Ha aggiunto di ritenere il 2018 un anno da ricordare in quanto non solo ha fatto tanti spettacoli in giro per l'Italia ma ha anche trascorso quattro mesi e mezzo sul set de L'di. Il cantante ha anche parlato dell'eventualità futura di fare un disco di Natale. La proposta gli ...