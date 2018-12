7 videogiochi del 2019 che non vediamo l’ora di giocare

Un anno in numeri : alcune infografiche svelano i segreti del mercato dei videogiochi nel 2018 : Con gli anni la rubrica "Year In Numbers" di GamesIndustry.biz è diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di numeri e statistiche sul mondo dei videogiochi, e a poco meno di due settimane dall'inizio del 2019 il portale è tornato a fare il punto della situazione dell'industria, anche questa volta con una manciata di interessantissime infografiche che vi riportiamo all'interno di questa notizia.La prima di queste è relativa ...

Un politico della Pennsylvania vuole imporre una tassa sui videogiochi violenti : Con le tragiche sparatorie nelle scuole che stanno diventando sempre più frequenti negli Stati Uniti, le persone sono comprensibilmente alla ricerca di modi per prevenire la violenza insensata. C'è un ampio dibattito su come si possa fare, ma un politico dello stato della Pennsylvania, Christopher B. Quinn (Repubblicano), crede che un modo per raggiungere questo obiettivo sia imporre una tassa del 10% sulla vendita dei videogiochi violenti.Come ...

Quali sono i migliori videogiochi del 2018? I game of the year di sviluppatori - attori - artisti e molti altri : Quando si guarda al 2018 ci si trova di fronte a una quantità davvero notevolissima di videogiochi di buona se non ottima Qualità. Scegliere un solo game of the year è a dir poco complicato ma quest'oggi vogliamo darvi una mano con un elenco molto interessante.VG247.com ha interpellato sviluppatori, artisti e attori con una domanda semplicissima: qual è il miglior gioco di questo 2018? Le risposte sono a volte scontate e si concentrano su ...

Il calciatore del Barcellona Ousmane Dembélé rischia di essere ceduto : sarebbe dipendente dai videogiochi : Il quotidiano spagnolo As, vicino alle vicende calcistiche dei due club di Madrid, Atletico e Real, ha recentemente lanciato dalle colonne della sua prima pagina alcune indiscrezioni sulla vita privata di Ousmane Dembélé, esterno d'attacco dell'F.C. Barcelona di origini francesi.Classe 1997, Dembélé è stato uno dei colpi del calciomercato estivo del 2017, quando il Barcelona acquistò i diritti delle sue prestazioni sportive dal Borussia Dortmund ...

Roma - Zerocalcare : “Si è incattivita ed è peggiorata ma non per colpa della Raggi”. E commenta Calenda su videogiochi : “Roma? E’ una città che si è incattivita e che ha un astio che sfoga verso gli ultimi. Mi dispiace un sacco perché Roma non era una città così, è peggiorata negli ultimi anni, e non per la Raggi”. Sono le parole del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, ospite di Propaganda Live, su La7. L’artista commenta con toni ironici anche il recente tweet dell’ex ministro Carlo Calenda, che ha duramente criticato i videogiochi: “Le sale giochi ...

"La cultura delle armi inizia dai videogiochi" è l'ennesimo attacco della stampa generalista : "La cultura delle armi inizia dai videogiochi". Quando ci troviamo di fronte a un articolo d'opinione che inizia con questo titolo noi della stampa specializzata non possiamo che essere combattuti. Si potrebbe scegliere di ignorare completamente un'associazione così sconnessa o darsi da fare con il classico pezzo indignato. Quindi sì, sappiamo che forse sarebbe meglio non parlarne e lasciar cadere il tutto nel dimenticatoio senza dare alcuna ...

Carlo Calenda contro l'uso dei videogiochi : "Impediscono lo sviluppo del ragionamento. A Casa mia non entrano" : A far infuriare Carlo Calenda, più della politica sono stati i videogiochi. L'ex ministro dello sviluppo Economico ha espresso una dura posizione verso i giochi elettronici, arrivando a considerarli "Una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento- per poi aggiungere- A Casa mia non entrano".Il post di Calenda ha suscitato reazioni varie, tra l'approvazione e delle critiche più o meno ...

L'uomo dell'Industria 4.0 se l'è presa con i videogiochi : Nei governi Renzi e Gentiloni, che lo hanno visto guidare il ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda era considerato l'uomo dell'innovazione. Il piano per l'Industria 4.0, i fondi per le Pmi digitali e una costante presenza sui social network, sui quali interloquisce davvero con chiunque. Anche per questo ha scatenato un'accesa polemica il suo Tweet nel quale attacca senza mezzi termini i videogiochi, rei ...

Secondo l'ex ministro Carlo Calenda i videogiochi sarebbero causa dell'anafalbetismo in italia : Carlo Calenda è l'ex ministro dello Sviluppo economico, nonché personaggio piuttosto attivo sui social network, in particolare su Twitter, dove non perde occasione per mostrare il suo personale punto di vista.l'ex ministro si è espresso anche in materia di videogiochi, manifestando senza fronzoli tutto il suo dissenso verso questo medium, nonstante in altri contesti si sia dimostrato promotore di un'industria digitale sempre più presente nel ...

I videogiochi protagonisti del Lucca Comics and Games 2018 - : Nintendo è inoltre presente all'interno dell'area dedicata al mondo Pokémon, situata all'interno del Family Palace, al Real Collegio, uno spazio gratuito e dedicato alle famiglie e ai bambini, dove è ...

L’elenco dei videogiochi compresi nella mini versione commemorativa della PlayStation : nella versione in miniatura della console ci saranno Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Tekken 3 e molti altri titoli famosi The post L’elenco dei videogiochi compresi nella mini versione commemorativa della PlayStation appeared first on Il Post.

Le incredibili contraddizioni della Cina tra il successo stratosferico di Steam e un governo che continua a bloccare l'approvazione dei videogiochi : Nel mese di agosto vi abbiamo parlato di come gli organi regolatori cinesi avessero sostanzialmente bloccato l'approvazione delle licenze per i videogiochi congelando, di fatto, un intero settore. Tra un'importante ristrutturazione all'interno di diversi dipartimenti del governo e una certa preoccupazione per tematiche come la violenza e il gioco d'azzardo all'interno dei videogiochi, sia i giochi mobile che quelli console si sono ritrovati di ...