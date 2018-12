Vela – Ocean Cat | Picciolini e Sardi ambasciatori di Marevivo nel tentativo di record di

Vela - Ocean Cat a Dakar per battere il record di traversata senza assistenza : ROMA - Ocean Cat , il catamarano sportivo di 20 piedi, 6 metri, con cui i due velisti romani Tullio Picciolini e Giammarco Sardi tenteranno di battere il record di traversata atlantica senza ...

Vela – Ocean Cat in viaggio per Dakar per una nuova sfida : Ocean Cat, il catamarano di 6 metri del record atlantico in viaggio per Dakar per una nuova sfida. Tullio Picciolini e Giammarco Sardi partiranno per Guadeloupe a metà gennaio con l’intento di battere lo speed record su una rotta di 2551 miglia nautiche Ocean Cat, il catamarano sportivo di 20 piedi (6 metri) con cui i due velisti romani Tullio Picciolini e Giammarco Sardi tenteranno di battere il record di traversata atlantica senza ...

Vela Oceanica – Patrick Phelipon pronto a navigare intorno al mondo : “la mia Lunga Rotta sulla scia di bernard Moitessier” : Patrick Phelipon posticipa la sua partenza all’estate-autunno 2019: il navigatore spiega francese spiega il motivo della sua scelta “Vorrei partire in tutta sicurezza per la mia Lunga Rotta sulla scia di bernard Moitessier: desidero che la mia avventura di navigazione intorno al mondo non sia un azzardo, ma una scelta di navigazione consapevole”. Con queste parole Patrick Phelipon, il più italiano dei navigatori francesi comunica che ...