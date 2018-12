gossipetv

: Anastasio e il tatuaggio di Maradona: “È una presa in giro, poi mi chiamano rapper” - carmenFashionCr : Anastasio e il tatuaggio di Maradona: “È una presa in giro, poi mi chiamano rapper” - ginosorbillo : #Cena di #Natale anche con la #Pizza ???? Stasera Enzo Coccia - Gino Sorbillo - juornoit : Buon Natale @sscnapoli le pizze del Presidente @ADeLaurentiis con #Anastasio a #VilladAngelo #Napoli -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)e ildedicato aincuriosisce i fan di X Factor C’è molta curiosità intorno aldidi. Il vincitore di X Factor 2018 è ricercatissimo sul Web e richiestissimo per le interviste, in cui naturalmente non possono mancare le domande sul. Così oggi scopriamo qualche curiosità in più …L'articoloe ildi: “È unain, poi mirapper” proviene da Gossip e Tv.