Stasera torna su Canale 5 ' Ultimo' con ' Caccia ai Narcos'

Stasera su Rai Due torna la premiata coppia Arbore-Frassica : Stasera 12 dicembre assisteremo al ritorno sul piccolo schermo di una delle coppie più amate della televisione, come quella formata da Renzo Arbore e Nino Frassica. Su Rai Due va in onda il nuovo programma intitolato 'Guarda...stupisci'. Inoltre, tra i volti femminili ci sarà la conduttrice Andrea Delogu che sembra aver formato un trio con i due grandi della televisione. Andranno in onda due puntate, il 12 e il 19 dicembre; la presenza di molti ...

Chi vuol essere milionario? torna Stasera su Canale 5 per un evento speciale : In occasione del ventennale del format originale inglese, torna per quattro puntate lo storico game show condotto da Gerry Scotti .

L'Amica Geniale torna Stasera : ecco cosa vedremo nei due episodi della nuova puntata : Dopo Elisa Del Genio e Ludovica Nasti nella puntata di debutto, Stasera, conosceremo Margherita Mazzucco e Gaia Gerace, interpreti di Elena e Lila nella versione da adolescente.

Stasera torna - su Rai3 - 'Report' - : Mentre la tecnologia procede spedita verso le nuove frontiere, la scienza, invece, mette in luce alcuni rischi connessi all'uso dei cellulari. Quest'anno, infatti, si sono conclusi due importanti ...

Programmi TV di Stasera - sabato 24 novembre 2018. Tornano Portobello e Tú sí que vales : J-Ax a Tú sí que vales Rai1, ore 20.35: Portobello Il mercato pazzerello di Antonella Clerici, che come sempre potrà contare su Carlotta Mantovan, coordinatrice delle centraliste, e sull’inviato Paolo Conticini, torna con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti Lino Banfi e Nino Frassica. Inedite inserzioni animeranno lo studio, si parlerà di cucina e si aprirà un acceso dibattito fra chi sostiene che il ragù italiano per eccellenza sia ...

Programmi TV di Stasera - sabato 24 novembre 2018. Tornano Portobello e Tú sí que vales : J-Ax a Tú sí que vales Rai1, ore 20.35: Portobello Il mercato pazzerello di Antonella Clerici, che come sempre potrà contare su Carlotta Mantovan, coordinatrice delle centraliste, e sull’inviato Paolo Conticini, torna con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti Lino Banfi e Nino Frassica. Inedite inserzioni animeranno lo studio, si parlerà di cucina e si aprirà un acceso dibattito fra chi sostiene che il ragù italiano per eccellenza sia ...

Stasera torna il Maurizio Costanzo Show : presenti Salvini - Briatore e Giulia De Lellis. Leggi per scoprire gli altri ospiti : Stasera in tv torna Maurizio Costanzo Show con Salvini e Giulia De Lellis Stasera in TV torna il Maurizio Costanzo Show: ecco la lista completa degli ospiti, tra cui anche Salvini e Giulia De... L'articolo Stasera torna il Maurizio Costanzo Show: presenti Salvini, Briatore e Giulia De Lellis. Leggi per scoprire gli altri ospiti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L’Ispettore Coliandro torna Stasera. Nel cast una scatenata Iva Zanicchi nei panni di ‘Vagona’ : L'Ispettore Coliandro 7 - Iva Zanicchi Archiviate per il momento le indagini di Rocco Schiavone, il mercoledì sera di Rai 2 ospita da oggi un altro poliziotto sui generis. Più che burbero come l’altro, in questo caso è pasticcione e testardo, ed il pubblico lo apprezza da tantissimi anni: si tratta de L’Ispettore Coliandro, a cui presta il volto Giampaolo Morelli, che torna con i nuovi quattro episodi della settima ...

Stasera torna Radio Napolista - si parlerà di Napoli-Psg : Alle 20.30 su Radio Shamal torna Radio Napolista, torna l’appuntamento del giovedì su Radio Shamal. La trasmissione inizierà alle 20.30, si parlerà del post Napoli-Psg, della Champions, del prossimo impegno in campionato in casa del Genoa. In studio, Mario Colella, Massimiliano Gallo, Giuseppe Parente. Regia di Giulio Romolo. Chi vuole potrà interagire in filo diretto con la trasmissione, chiamando al numero di telefono ...

Ritorna anche Stasera l'appuntamento con The Legend of Zelda : Breath of the Wild : anche stasera Ritorna l'appuntamento con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e avremo modo di proseguire la nostra avventura tra le lande del regno di Hyrule che ci porterà ad affrontare una volta per tutte il malvagio Ganon.The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato lanciato il 3 marzo dell'anno scorso per Nintendo Switch e Wii U, raggiungendo subito la vetta delle classifiche per i giochi più venduti e con la media recensioni più ...

Max Cavallari/ Dopo i problemi di salute torna in tv (Stasera tutto è possibile) : Max Cavallari, l'ex Fichi d'India, questa sera martedì 16 ottobre sarà tra gli ospiti di Amadeus nello studio di Stasera tutto è possibile in onda su Rai 2.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Striscia la Notizia : Stasera torna la coppia Iacchetti-Greggio. Ezio ed Enzo dietro al bancone sino al 5 gennaio 2019 : Ezio Greggio, Enzo Iacchetti La storica coppia si ricompone stasera. Da oggi Enzo Iacchetti tornerà a condurre Striscia la Notizia accanto al fidato compare Ezio Greggio, il quale già guida la trasmissione dal 24 settembre scorso. Michelle Hunziker, che aveva affiancato il comico nelle settimane iniziali del tg satirico, tornerà alla corte del Gabibbo a fine aprile. Nel frattempo, altri conduttori si alterneranno dietro al bancone di ...