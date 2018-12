viveremarche

: A Recanati il Colle dell’Infinito sarà messo in sicurezza per sempre - laltrogiornale1 : A Recanati il Colle dell’Infinito sarà messo in sicurezza per sempre - marchenews24 : Recanati, Colle dell’Infinito: completata la progettazione esecutiva #marchenews24 #notiziemarche… - Lopinionista : Recanati, Colle dell’Infinito: completata la progettazione esecutiva #newsmarche -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Questo consolidamento di uno spazio così riconoscibile a livello mondiale mette insieme poesia e tecnologia, cultura e scienza. Non è un'iniziativa singola per la Regione ma rientra in un quadro più ...