Manovra | Iva ' sterilizzata' nel 2019 ma aumenti nel 2020 e 2021

Manovra - tutte le novità ma c'è il giallo Tari in bolletta | Iva 'sterilizzata' nel 2019 ma aumenti nel 2020 e 2021 : L'emendamento della Lega è finito nell'occhio del ciclone per le proteste delle associazioni dei consumatori. La proposta, con prima firma del capogruppo dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo,...

Manovra - il Governo aumenta ancora le tasse : l’IVA salirà al 25 - 2% nel 2020 e addirittura al 26 - 5% nel 2021! : Arriva una revisione al rialzo delle clausole di salvaguardia dell’Iva per il biennio 2020 e 2021. Il maxi-emendamento alla Manovra rispetto al testo originario conferma il congelamento delle aliquote Iva per il 2019 incrementando però dal 2020 di 1,5 punti percentuali l’aliquota ridotta del 10% e di 1,1 punti percentuali per il 2020 e di 2 punti percentuali dal 2021 l’aliquota ordinaria, oltre gli incrementi già disposti dalla ...

Manovra - rischio aumento Iva. Lega propone la Tari in bolletta - M5S frena : TAGLIO A MINI IRES, ANCHE PER LA CHIESA - La cancellazione della mini Ires per gli enti non commerciali colpisce il mondo non profit e quindi anche la Chiesa. STOP SCONTI IRAP PER ASSUNZIONI AL SUD - ...

Manovra - rischio aumento Iva. Lega propone la Tari in bolletta - M5S frena : rischio di un aumento dell'Iva, che secondo le opposizioni potrebbe superare i 20 miliardi nel 2020: la riscrittura della Manovra consente di evitare la procedura d'infrazione, per ora, da parte dell'...

Manovra - per me la trattativa con l’Europa è stato un flop. Il Salvimaio è alla frutta : Tanto rumore per nulla. La trattativa con l’Unione europea (della quale si sa davvero poco se non che l’Italia vi è arrivata in ordine sparso, non riuscendo a tessere un minimo di alleanze internazionali o quantomeno a presentare un’unica faccia interna) sta partorendo un topolino di dimensioni davvero microscopiche. Somme ridicole e condizioni insopportabili per il reddito di cittadinanza, forti riduzioni per coloro che optassero per la ...

Manovra - Confcommercio : dopo procedura infrazione - evitare anche aumenti Iva 2020-21 : "Bene avere evitato la procedura di infrazione perchè questo avrebbe avuto ripercussioni pesanti sull'economia reale che sta attraversando un rallentamento evidente e, naturalmente, bene anche aver disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2019 perché gli aumenti dell'Iva avrebbero prodotto un'...

Manovra - gli 84 giorni di trattativa tra minacce e mediazioni : E alla fine la proposta iniziale del ministro dell'Economia, che suggerisce di non superare il 2% nel rapporto deficit/Pil, diventa quella di tutto l'Esecutivo. la trattativa con l'ue 19 dicembre ...

Manovra - Dombrovskis : Strategia 2020 poggia molto su salvaguardie Iva : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta : L’informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea. La diretta. L'articolo Manovra, l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

La giornata surreale del "Senato Godot" in attesa della Manovra che non arriva mai : Roma - Ore 18, aula di Palazzo Madama. Dai banchi del governo parla il ministro grillino ai rapporti con il parlamento Fraccaro. E, fresco come una rosa, annuncia: 'Dobbiamo attendere che la ...

Manovra - stretta contro diffusione abusiva delle partite in streaming : E' in arrivo una stretta contro la pirateria e la trasmissione abusiva di eventi sportivi in streaming, partite di calcio in testa. Lo prevede un emendamento alla Manovra, depositato in commissione ...

Manovra - arriva l'ecosconto per chi rottama. Addio al Totocalcio : arriva il superbonus ma solo per chi rottama mentre l ecotassa resta e non tocca solo le auto di extra lusso: bloccati da giorni, i lavori in Parlamento sulla Manovra non hanno ancora ripreso ma ...

Manovra - arriva il taglio del costo del lavoro : Il taglio delle tariffe INAIL, ovvero dei contributi che le aziende versano per assicurare i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, arriva al Senato. Con un emendamento alla legge di bilancio è ...