Le ‘abitudini’ che possono uccidere | annusava i suoi calzini ogni sera | ora ha una grave

meteoweb.eu

: RT @Sere_Serendi: #lideaDi rivedere in un nuovo follower, un vecchio follower,che si è cancellato da twitter o che ti ha bloccato o che non… - UnTemaAlGiorno : RT @Sere_Serendi: #lideaDi rivedere in un nuovo follower, un vecchio follower,che si è cancellato da twitter o che ti ha bloccato o che non… - TCGroup_IT : Zalando analizza le abitudini di acquisto per il Natale: quali sono quelle che caratterizzano il nuovo #consumatore… - irecavarren : @psnoramicaleu -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ci sono delle cattive abitudini, strane ma a quanto pare diffuse, cheanche costare la vita. E’ il caso di un uomo cinese di Zhengzhou, nel sud est del Paese. La storia pazzesca è stata raccontata dalla rivista inglese Mirror. Dopo che l’uomo si è presentato all’ospedale con i sintomi di una polmonite, nel corso di indagini mediche è emerso che tutte le sere il paziente, prima di mettersi a letto, si passava sul naso, per sentirne gli odori, i proprisporchi. Un rituale che ha quasi del macabro e che sembrava solo nauseante fino a quando l’uomo non ha accusato un malore ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. A seguito di numerosi esami, i medici hanno riscontrato unainfezione ai polmoni. Ricostruendo le sue abitudini, i sanitari sono arrivati alla conclusione che la patologia era dovuta all’inalazione costante di funghi che si erano ...