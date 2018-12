L' abito della principessa diventa caso

Dalla stola della Magnani all'abito toga : la fase due della Raggi è tutta in un look : COMPRENSIONE Nella comunicazione politica, la scelta degli abiti e una delle chiavi per capire dove vuole andare a parare il personaggio. Vale per le felpe di Salvini e per le giacche colorate della ...

Nick Jonas e Priyanka Chopra si sono sposati : foto dell’abito della star di Quantico - un omaggio alle origini indiane : I più scettici non credevano nel loro amore, invece Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno dimostrato il contrario. Dopo il fidanzamento ufficiale, la coppia è convolata a nozze sabato 1° dicembre. La cerimonia si è svolta a Umaid Bhawan Palace, una delle località private più famose dell'India, più precisamente a Jodhpur, una meta non casuale. Per i due sposi è stata l'occasione di unire le loro culture. Dopo il rito cristiano con lo scambio di ...

Priyanka Chopra e Nick Jonas matrimonio in India sabato 1 dicembre - ecco l’abito multicolor della sposa : Priyanka Chopra e Nick Jonas si sono sposati sabato 1 dicembre in India con un doppio rito cristiano e Indu. “Una delle cose più speciali che il nostro rapporto ci ha dato è una fusione di famiglie che si amano e rispettano le fedi e le culture l’uno dell’altro. E quindi pianificare il nostro matrimonio con una fusione di entrambe è stato così straordinario. Una parte importante di un matrimonio Indiano per una ragazza è la ...

Il Louvre vieta l’ingresso alla modella Newsha Syeh per l’abito troppo scollato. Lei : “Picasso avrebbe apprezzato il mio ourtfit” : “Picasso avrebbe apprezzato il mio outfit“. Forse, ma di certo non è stato gradito dal personale del Louvre che le hanno vietato l’ingresso. È quanto accaduto alla modella australiana Newsha Syeh che, su Instagram, ha raccontato la disavventura che le è capitata a Parigi per colpa del vestito che aveva scelto per visitare, o meglio, per farsi fotografare nel celebre museo. Visualizza questo post su ...