Google Chrome carica schede sovrapposte con la funzione “Sneak peek”

Google Chrome per Android si arricchisce di un pulsante per chiudere tutte le schede : Presto gli utenti Google Chrome potranno contare su una nuova feature che migliorerà la loro esperienza: ci riferiamo ad un tasto che consentirà di chiudere tutte le schede aperte in un colpo solo L'articolo Google Chrome per Android si arricchisce di un pulsante per chiudere tutte le schede proviene da TuttoAndroid.

Google aggiungerà una funzione in Chrome che eliminerà le pagine che non permettono di tornare indietro : Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo imbattuti in uno di quei fastidiosi siti web (spesso legati a campagne pubblicitarie fasulle) […] L'articolo Google aggiungerà una funzione in Chrome che eliminerà le pagine che non permettono di tornare indietro proviene da TuttoAndroid.

Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte : Google rinnova l'interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte. Il nuovo pulsante per aprire una nuova scheda si sposta anche al centro dell'interfaccia di Duet, rendendolo ancora più facile da raggiungere con una sola mano. L'articolo Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte proviene da ...

Amazon torna a vendere Google Chromecast : A distanza di tre anni dal ban di Google Chromecast dallo store di Amazon, i dispositivi del colosso di Mountain View sono tornati ad essere venduti L'articolo Amazon torna a vendere Google Chromecast proviene da TuttoAndroid.

Con Google Chrome 71 le Web App arrivano nel menu di condivisione Android : Tra le novità introdotte da Google Chrome 71 ne troviamo anche una che riguarda la condivisione, che si arricchisce del supporto alle Web App L'articolo Con Google Chrome 71 le Web App arrivano nel menu di condivisione Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft sta rifacendo completamente il suo browser Edge - basandolo sullo stesso sistema di Google Chrome : Microsoft ha annunciato di essere al lavoro per realizzare una versione completamente nuova di Edge, il suo browser per Windows 10: sarà basata su Chromium, lo stesso sistema che fa funzionare il browser Chrome di Google. Il nuovo Edge sarà

Google Chrome adesso blocca in automatico i siti web con annunci “abusivi” : Google sta rilasciando la versione 71 di Chrome per tutti i PC Windows introducendo una serie di miglioramenti già svelati nei mesi scorsi. La novità più importante è il potenziamento dell’ad-blocker integrato che ora è capace di rilevare e bloccare in automatico tutti quei siti web contenenti i cosiddetti annunci “abusivi” ovvero quei tipi di annunci che, oltre ad essere estremamente fastidiosi, non rispettano gli standard ...

Google Chrome 71 modifica l’interfaccia Duet - la riproduzione automatica - introduce nuove API e altro : Google Chrome 71 è ora disponibile per piattaforme desktop e Android con alcune modifiche importanti che riguardano in particolare l'interfaccia "Duet" e l'autoplay. Chrome 71 ha ottimizzato anche la riproduzione automatica per le pagine che utilizzano l'API Web Audio e introdotto altre modifiche minori. L'articolo Google Chrome 71 modifica l’interfaccia Duet, la riproduzione automatica, introduce nuove API e altro proviene da ...

Google Chrome potrebbe introdurre le gesture per andare avanti e indietro tra le pagine : Il team di Google Chrome sarebbe al lavoro su una nuova funzionalità che potrebbe garantire un'esperienza di navigazione decisamente più accattivante L'articolo Google Chrome potrebbe introdurre le gesture per andare avanti e indietro tra le pagine proviene da TuttoAndroid.

Come recuperare la cronologia cancellata di Google Chrome : Volete sapere Come recuperare cronologia cancellata Chrome vero? Nei successivi paragrafi vi indicheremo varie soluzioni per compiere questa operazione senza grosse difficoltà. Indice dei contenuti Come recuperare la cronologia cancellata di Chrome su computer Come leggi di più...

Le schede del browser diventeranno scorrevoli in Google Chrome : L'ingegnere di Google Chrome, Peter Kasting, ha confermato in un commento su Reddit che una soluzione per rendere le schede scorrevoli è in lavorazione. Kasting non ha specificato quando la nuova funzionalità sarà disponibile, ma nel frattempo l'ingegnere suggerisce di gestirle con le schede di gruppo. L'articolo Le schede del browser diventeranno scorrevoli in Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome inserirà una gesture per navigare tra la cronologia : È stata ritrovata su Chromium Gerrit l'implementazione di una nuova gesture per Google Chrome che serve per navigare tra la cronologia. L'articolo Google Chrome inserirà una gesture per navigare tra la cronologia proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 on ARM : in arrivo il porting di Google Chrome : [Aggiornamento1 23/11/2018] Secondo le ultimissime informazioni trapelate in rete, sembra che Microsoft e Google stiano lavorando insieme per sviluppare il porting ARM di Chrome sullo store di Windows 10. Articolo originale, Windows 10 on ARM si sta piano piano diffondendo grazie soprattutto all’interesse mostrato dagli OEM, fra i quali spicca Samsung che recentemente ha svelato il nuovo Galaxy Book 2. Attualmente ...

Chromecast Ultra - Home Mini e tante altre offerte di Google per il Black Friday : Quest’anno Google ha deciso di giocare in anticipo per il Black Friday proponendo alcuni prodotti a prezzi vantaggiosi. Sullo Store di Google potrete infatti trovare Chromecast Ultra e i due smart speaker Home e Home Mini scontati rispettivamente di leggi di più...