Clima | Cop24 nel segno del compromesso | tra luci e ombre

'Cop24 : risposte insufficienti alla crisi Climatica'. Il parere degli ambientalisti - : 'I leader mondiali sono arrivati a Katowice con il compito di rispondere agli ultimi rapporti della scienza sul clima, da cui è emerso che abbiamo solo 12 anni per dimezzare le emissioni di CO2 e ...

Clima - Cia : “Dopo la Cop24 il tema diventi una priorità nelle politiche nazionali” : Cia-Agricoltori Italiani esprime preoccupazione rispetto all’esito della Conferenza Onu sul Clima conclusasi a Katowice, in Polonia, con la stesura di un pacchetto di misure pensate per rendere operativo l’accordo di Parigi. Chiede, quindi, che la questione Clima diventi priorità nelle politiche nazionali. Per gli Agricoltori Italiani, infatti, il rulebook della Cop24, cui si arrivati al termine di una lunga e difficile trattativa, ...

Clima - la Cgil : “La Cop24 un’altra occasione persa” : ”Abbiamo perso un’altra preziosa occasione. L’adozione del Regolamento per l’attuazione dell’Accordo di Parigi e la dichiarazione di Slesia per la solidarietà e la giusta transizione sono elementi positivi, ma non sono assolutamente sufficienti”. Così la Cgil nazionale commenta gli esiti della ventiquattresima Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici (Cop24 Unfccc), conclusasi a Katowice. ...

Clima - Cop24 : Terra e scienza sconfitte dagli Usa e altri produttori di greggio. “Entro questo secolo - 3-4 gradi in più” : Hanno perso i cittadini e il pianeta, ma dalla Cop24 esce al momento sconfitta anche la scienza. La conferenza internazionale sul Clima si è chiusa infatti con un documento che rimanda al futuro impegni più ambiziosi, in barba all’appello drammatico ad agire lanciato a ottobre dal panel di scienziati delle Nazioni Unite (Ipcc). A Parigi nel 2015 gli Stati avevano firmato un accordo per mantenere il riscaldamento Climatico entro i 2 gradi ...

Clima - COP24 : accordo su regole universali per ridurre i gas serra ma “alcune nazioni non si sono ancora svegliate alla chiamata urgente” del riscaldamento globale : I circa 200 Paesi alla COP24, il summit sul Clima delle nazioni Unite, sono giunti ad un accordo su regole universali e trasparenti su come le nazioni possano ridurre le loro emissioni di gas serra e contenere il riscaldamento globale, mettendo in atto i principi dell’accordo di Parigi del 2015. Ma per la frustrazione degli ambientalisti e di un gruppo di Paesi che chiedevano obiettivi più ambiziosi, i negoziatori hanno rimandato le decisioni su ...

Cop24 - perché la Conferenza internazionale sul Clima è stata una grande delusione : Dopo due settimane di trattative, la Conferenza sul clima di Katowice si è conclusa con il solito ritardo e le solite litigate impreviste (questa volta Brasile e Turchia), ma dopo negoziati iniziati all’indomani della Cop21 e accompagnati di recente da un crescente senso di urgenza e da evidenze scientifiche ed empiriche schiaccianti. Sulla carta il risultato sarebbe dovuto essere un set tecnico e complesso ma condiviso di regole concrete su ...

Cop24 - promesse ma nessun impegno chiaro : la Conferenza Onu sul Clima si chiude con un compromesso al ribasso : L’obiettivo minimo è stato raggiunto, ma nulla di più. I quasi 200 Paesi che avevano firmato l’accordo di Parigi nel 2015 hanno chiuso la Conferenza Onu sul clima (Cop24) a Katowice, in Polonia, con un accordo poco ambizioso. Nonostante i recenti moniti degli scienziati sull’urgenza di agire per frenare il climate change, perché – avvertono – ci rimane una dozzina di anni prima che si verifichino eventi naturali ...

Cop24 : un accordo sul Clima è stato raggiunto - ma dobbiamo continuare a resistere : La Cop24 di Katowice è finita con un accordo con degli obblighi e delle regole valide per tutti i Paesi. Un accordo insufficiente, certo, ma c’è stato: quasi un miracolo, considerando il sabotaggio continuo delle delegazioni dei paesi produttori di combustibili fossili. La situazione rimane difficilissima, ma dobbiamo resistere, come cento anni fa, al tempo della difesa del Piave. E il risultato della Cop24 è proprio questo: resistiamo. Rimane ...

Cop24 sul Clima - network ong : “E’ mancata la volontà politica” : I governi “non hanno risposto con la volontà politica di affrontare l’urgenza della crisi climatica come sollecitato recentemente dalla scienza”. Così in una nota il climate Action network (Can) che raggruppa oltre 1.300 ong in 120 Paesi del mondo puntando l’indice contro “gli Stati Uniti e una manciata di nazioni canaglia come l’Arabia Saudita che hanno cercato di interrompere il processo, ma troppi paesi ...

Clima Cop24 - Legambiente : “Risposta inadeguata all’urgenza” : La conferenza sul Clima di Katowice si è conclusa “senza una chiara e forte risposta dei governi all’urgenza della crisi Climatica, evidenziata dal recente rapporto dell’Ipcc”. Lo afferma Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, aggiungendo che la Cop24 “non è infatti riuscita a concordare un chiaro impegno di tutti i paesi a rafforzare entro il 2020 gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni ...

Clima Cop24 - Potsdam : “Ambizioni non allineate alla scienza” : L’accordo sul Clima di Katowice “e’ un sollievo: i paesi riconoscono la necessita’ di una collaborazione globale per affrontare la crisi Climatica globale” e l’Accordo di Parigi “e’ vivo e vegeto, nonostante l’aumento del populismo e del nazionalismo” ma “la mia piu’ grande preoccupazione” e’ che la Cop24 “non abbia allineato le ambizioni con la scienza, ...

Clima Cop24 - il ricercatore Bergamaschi : “I progressi sono insufficienti” : I circa 200 Paesi tornano a casa dalla Cop24 “sapendo che i progressi di Katowice non sono sufficienti per stabilizzare il cambiamento Climatico a un livello di sicurezza adeguato. C’è ancora molta strada da fare, soprattutto da parte della politica che stenta a dare all’azione per il Climaquella priorità necessaria per preparare la società ad affrontare la sfida in modo adeguato prima che sia troppo tardi”. Lo afferma ...

Clima Cop24 - il Wwf : “Dai negoziati Onu alcuni progressi - ma ora tocca ai Paesi rafforzare i propri impegni” : Alla conclusione della Cop24 sul Clima a Katowice, andata ben oltre i tempi previsti, il WWF accoglie con favore i progressi verso l’adozione di un “Libro delle regole” per rendere operativo l’accordo di Parigi, e anche i segnali di volontà di aumentare le ambizioni venuto dalla Conferenza ONU, ma ancora non siamo al livello di accelerazione dell’azione necessario per affrontare l’emergenza Climatica. “I leader mondiali sono arrivati ...

COP24 - Greenpeace : «Il summit si conclude senza impegni determinati ad aumentare ambizioni e azioni sul Clima» : Nonostante solo due mesi fa l’IPCC abbia lanciato un chiaro allarme, affermando che restano a disposizione solo dodici anni per salvare il clima del Pianeta, la COP24 di Katowice si è conclusa oggi senza nessun chiaro impegno a migliorare le azioni da intraprendere contro i cambiamenti climatici. Se è vero che la COP24 ha approvato un regolamento relativo all’applicazione dell’accordo di Parigi, a dispetto delle attese non è stato raggiunto ...