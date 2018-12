Vado Ligure - Ragazza si dà fuoco in strada : così morì il padre Mauro Sari cinque anni fa : Dramma a Vado Ligure (Savona): una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio. Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del...

Ragazza di 18 anni si dà fuoco in piazza come il padre cinque anni fa : A Vado Ligure la giovane si è data fuoco nello stesso piazza le nel quale alcuni anni fa si era ucciso, nello stesso il modo...

Ragazza si dà fuoco in piazza come il padre 5 anni fa - travolto dalla crisi : Tragedia a Vado Ligure. Una Ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio. Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del fuoco,...