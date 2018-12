Parità tra i sessi | Svizzera torna tra i primi 20 paesi | WEF

Pallavolo - Parità nel test di oggi tra Banca Valsabbina Brescia e Club Italia Crai : al PalaGeorge finisce 2-2 : Buon test con le azzurrine di coach Bellano, che termina in parità dopo un primo set interminabile (39-41). Pietersen top scorer con 19 punti Dopo due giorni di pausa la Banca Valsabbina Brescia è ritornata al lavoro per preparare il prossimo turno di campionato, la decima giornata della Samsung Volley Cup, che vedrà le Leonesse affrontare il Saugella Monza. Questo pomeriggio (mercoledì 12 dicembre) al PalaGeorge di Montichiari la ...

Salute - Grillo : intollerabili disParità tra aree paese : Roma, 12 dic., askanews, - 'Dobbiamo lavorare insieme per sanare le intollerabili disparità tra diverse aree del paese nell'accesso a trattamenti fondamentali'. A spiegarlo è stata la ministra della ...

Lega - Salvini : “Centemero? Non minimizzo. Ma soldi non ci sono”. E su procedura d’infrazione invoca Parità di trattamento : “Non minimizzo, chiedo solo che facciano in fretta, stanno cercando milioni di euro” che “non ci sono”, mi auguro “che facciano bene e facciano in fretta, sono assolutamente sereno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in conferenza stampa da Gerusalemme rispondendo ai Cinque Stelle che sull’inchiesta sul tesoriere della Lega Giulio Centemero per finanziamento illecito hanno invitato ...

Dalla “segregazione contrattuale” delle donne ai limiti giuridici per la Parità - 14 ricercatori vincono premio Valeria Solesin : Le donne, il lavoro e la società. Come aiutarne l’inclusione e come riuscire a intervenire contro “la segregazione contrattuale” e per abbattere finalmente quel soffitto di cristallo che ancora impedisce la parità in Italia e in Europa. Di questi temi e delle loro evoluzioni storiche e giuridiche si sono occupati i 14 vincitori della seconda edizione del premio Valeria Solesin, concorso rivolto a studentesse e studenti ...

Dl Sicurezza - Gino Strada : “Un problema è che ci sono persone grette al governo. L’altro è che la sinistra è sparita” : “Uno dei problemi è che in posizioni di potere, al governo, ci sono persone con mentalità gretta. L’altro è che la sinistra è sparita, si è volatilizzata”. Così Gino Strada, a Poggioreale, al Festival dei diritti umani. “Il decreto Sicurezza ha forme di razzismo e fascismo, purtroppo porterà tanta sofferenza a molte persone”. L'articolo Dl Sicurezza, Gino Strada: “Un problema è che ci sono persone grette al ...

Tassa sui rifiuti - troppe disParità da una città all'altra. L'indagine di Cittadinanzattiva : La città più costosa è Trapani con 571 euro. La più economica Belluno, con 153 euro. La differenza è di oltre 400 euro. Ecco l'Italia della tariffa rifiuti, che varia da regione a regione, da città a ...

Congedo parentale - perché le misure del governo non tutelano la Parità tra uomo e donna : Le attiviste di 'Non una di meno' denunciano la mancata proroga del Congedo di paternità: un elemento che sembra andare in controtendenza rispetto al discusso Ddl Pillon sull'affido condiviso: "Da una parte infatti sembra che questo governo stia cercando di rilanciare la figura paterna nell'ottica di un ritorno a un'idea di famiglia 'tradizionale'. Dall'altra però non si vogliono mettere i padri nelle condizioni di esercitare questo ...

Sotto la Parità il settore viaggi e intrattenimento - -0 - 57% - : Si muove poco Sotto i livelli della vigilia il comparto viaggi e intrattenimento , mentre l' EURO STOXX Travel & Leisure registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 39.

Silenzi e un'altra donna sparita : i misteri dei custodi del palazzo : ROMA Le indagini partono proprio da loro, da quei custodi che hanno vissuto nella dependance della Nunziatura apostolica, dagli anni in cui la villa è stata ceduta al Vaticano. E mentre la...

Silenzi e un'altra donna sparita : i misteri dei custodi del palazzo : ROMA Le indagini partono proprio da loro, da quei custodi che hanno vissuto nella dependance della Nunziatura apostolica, dagli anni in cui la villa è stata ceduta al Vaticano. E mentre la polizia ...

Sotto la Parità il comparto chimico italiano - -0 - 31% - - modesta la discesa registrata da Aquafil : Si muove poco Sotto i livelli della vigilia l' indice del settore chimico , mentre l' EURO STOXX Chemicals registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a quota 17.951,42, in ribasso di ...

Sotto la Parità il settore viaggi e intrattenimento - -0 - 58% - . Giornata no per Juventus : Si muove poco Sotto i livelli della vigilia il comparto viaggi e intrattenimento , mentre l' EURO STOXX Travel & Leisure registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 39.

L’infinito “match” tra Samsung e Huawei torna in Parità : oggetto del contendere le foto dei rispettivi top di gamma : Lo "scontro" si è ulteriormente inasprito sul palco di Londra per i continui confronti sulle capacità fotografiche L'articolo L’infinito “match” tra Samsung e Huawei torna in parità: oggetto del contendere le foto dei rispettivi top di gamma proviene da TuttoAndroid.

Povertà record in Italia : numeri da capogiro al Sud e la disParità tra regioni : Il reddito di cittadinanza e tutte le incertezze che si sta portando dietro hanno aperto uno scenario preoccupante sulla Povertà in Italia . I dati dell'Istat sono impietosi: 5 milioni di poveri nel ...