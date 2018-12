No | nessuna sviluppatrice di Ubisoft è stata licenziata per aver attaccato PewDiePie

eurogamer

(Di martedì 18 dicembre 2018) Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di alcune voci di corridoio su un presunto licenziamento che avrebbe colpito Dianna Lora,di, rea diduramente su Twitter, noto YouTuber costantemente al centro delle polemiche per i suoi comportamenti.Lora, qualche ora dopopubblicato questi duri commenti in merito allo YouTuber, aveva modificato radicalmente la descrizione del suo profilo eliminando qualsiasi riferimento a The Division 2 e a, facendo supporre agli addetti ai lavori di essereallontanata dalla compagnia.Come riferisce però Comic Book, laoggi è tornata sul suo profilo Twitter pubblicando un breve messaggio nel quale conferma di essere ancora al lavoro per. "Salve a tutti, èuna settimana decisamente intensa", spiega Dianna Lora nella nota. "Per chiarire, non mi occupo di ...