Moioli | non sono ancora la più forte

Snowboard - Michela Moioli pronta per la nuova stagione : “ho tanti sogni nel cassetto - ma non li svelo” : Scatta l’ora di Michela Moioli : “ho capito che non serve strafare, cresco e imparo in fretta. Voglio divertirmi ed essere sempre tra le prime” Michela Moioli comincerà la nuova stagione da campionessa olimpica in carica. Giovedì 20 dicembre a Cervinia, dove la Nazionale ha svolto gran parte della preparazione autunnale, ci sarà l’opening stagionale della Coppa del mondo di Snowboard cross con le qualificazioni, ...

Snowboardcross - le favorite per la Coppa del Mondo femminile. Michela Moioli per confermarsi regina - ma non mancano le pretendenti : Con le gare di Cervinia di venerdì e sabato si aprirà ufficialmente la della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross. In campo femminile tra le favorite per la conquista della Sfera di Cristallo troviamo la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca è reduce da una stagione straordinaria in cui ha trionfato in classifica generale ottenendo cinque vittorie e poi ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang. Risultati che le ...